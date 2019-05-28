阿嬌帥尪親曬「夫妻睡衣自拍」！　三字告白甜炸…網哭：好好愛你老婆

記者韓景樺／綜合報導

「醫界王陽明」賴弘國在2018年娶回香港女星鍾欣潼（阿嬌），但日前卻被陸媒爆料2人婚變、分居，甚至說阿嬌「婚結得不值」，引發外界熱議。面對傳言，2人雖未正面回應，但賴弘國選在生日當天上傳夫妻倆的親密自拍，更甜喊：「謝謝老婆的驚喜。」直接打臉婚變流言。

▲阿嬌1月慶生、賴弘國過30歲生日時，另一半都陪在身邊。（圖／翻攝自IG／阿嬌）

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日前據陸媒資深記者爆料，阿嬌成為台灣媳婦後並不幸福，和老公處於租房、分居狀態。爆料更稱阿嬌婚後生活過得拮据，「就連酒會、樓盤（大樓）剪綵、商場開業這些小活動也會去參加。」

2人疑似婚變的消息鬧得沸沸揚揚，但阿嬌友人第一時間就出面反駁，更稱「他們感情很好」，謠言只是空穴來風。而阿嬌也在日前PO出幫老公慶生的靠頭合照，蛋糕上頭大大地寫上「Super Man」字樣，似乎也象徵了老公在她心目中的形象及地位依舊穩固，夫妻感情甜蜜如昔。

▲賴弘國28日迎來30歲生日。（圖／翻攝自IG／賴弘國）

而賴弘國28日迎來30歲生日，他也不忘在IG曬出和阿嬌的親密自拍。只見2人穿上同款的睡衣，賴弘國負責掌鏡，而阿嬌則依偎在老公身旁，開心對著鏡頭比YA，看來十分幸福。賴弘國同時也發文感謝，「開心的一週，謝謝老婆的驚喜，I love you @q_gill」，感性向阿嬌告白「我愛你」的同時，似乎也打臉了外界對2人婚變、分居的猜測和傳言。

▲阿嬌開心比YA，賴弘國則負責掌鏡。（圖／翻攝自IG／賴弘國）

網友們看了也向賴弘國喊話，「你最幸福的事就是能夠娶到阿嬌這樣善良的好女孩，要好好愛惜她」、「記得要好好愛你老婆」，也有粉絲看到2人同框，感動地差點喜極而泣，直呼：「嗚嗚嗚看到你們了，祝你們開心幸福。」而阿嬌看到發文後隨即點讚，連好姐妹阿Sa都來留言，祝賴弘國生日快樂，互動頗為溫馨熱絡。

▲賴弘國發文後，阿嬌點讚，阿Sa也留言祝他生日快樂。（圖／翻攝自IG／賴弘國）