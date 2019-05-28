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5歲Jasper淡定攀岩！「1分鐘空中落地」影片曝光　網激讚：勇敢的男子漢

記者韓景樺／綜合報導

女星應采兒和老公陳小春結婚9年，育有5歲兒子Jasper，夫妻倆不時透過社群網站分享親子互動，一家三口溫馨又幸福。對教育孩子有一套的應采兒，經常帶Jasper挑戰各種運動，近日她拍下兒子攀岩的影片，沒想到老公一看卻覺得太危險，真實反應讓粉絲看完笑稱真是「老父親的心聲」。

▲▼應采兒和陳小春經常分享帶Jasper出遊的溫馨親子照。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲應采兒和陳小春不擔心兒子年紀小，經常帶Jasper體驗不同的運動。（圖／翻攝自微博／應采兒）

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Jasper雖然年紀小小，但似乎頗具運動天分，應采兒之前曾分享過帶他去滑雪和學游泳的影片，好表現讓不少網友看了為之驚嘆。日前她陪Jasper去攀岩，也趁機拍下兒子努力的一面PO網分享。

▲▼應采兒和陳小春經常分享帶Jasper出遊的溫馨親子照。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲應采兒經常分享帶Jasper出遊的溫馨親子照。（圖／翻攝自微博／應采兒）

只見Jasper開始前還對著鏡頭露出可愛微笑，問準備錄影的媽媽：「好了嗎？」得到肯定答案後，Jasper隨即轉過身，認真地手腳並用向上爬，小小的身體越爬越高，連應采兒在下頭看了都忍不住驚呼出聲，但Jasper全程都沒有露出害怕的表情，也沒有發出任何尖叫聲。

▲▼應采兒和陳小春經常分享帶Jasper出遊的溫馨親子照。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲Jasper攀岩前，對著媽媽露出可愛微笑。（圖／翻攝自微博／應采兒）

等爬到了一定高度，Jasper勇敢地放開手準備下降，在下面看著的媽媽也提醒他腳要踢，避免身體和岩壁碰撞受傷，展現了對兒子的信任與關心。最後Jasper成功落地，應采兒也開心地低呼：「Yes！」似乎是對兒子的淡定表現十分滿意。

▲▼應采兒和陳小春經常分享帶Jasper出遊的溫馨親子照。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲Jasper全程都沒有露出害怕表情，十分勇敢。（圖／翻攝自微博／應采兒）

事後應采兒把這段1分鐘的短影片和老公分享，透露陳小春只簡短地發表心得：「嗯，不錯！但別讓他愛上這個運動啊！好危險。」而陳小春的反應不只讓應采兒覺得好笑，連網友們看了也不禁笑噴，直說完全是「老父親的心聲」，更紛紛留言：「他爸講得很有道理」、「春哥是怕Jasper約他一起攀岩吧」、「尺度好難把握啊，可以玩還不能愛上」，但更多人是稱讚Jasper勇敢又可愛，「勇敢的男子漢，以後可以保護麻麻（媽媽）啦！」

▲▼應采兒和陳小春經常分享帶Jasper出遊的溫馨親子照。（圖／翻攝自微博／應采兒）

▲應采兒看著Jasper越爬越高，也忍不住發出驚呼。（圖／翻攝自微博／應采兒）

Jasper攀岩影片。
 

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