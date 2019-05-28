王心凌「隱藏好身材」終於公開！　結實腹肌+鯊魚線浮出…網high：太絕

記者李湘文／綜合報導

藝人王心凌有「甜蜜教主」之稱，雖然外型甜美卻不柔弱，平時認真運動、鍛鍊身體，練出緊實的身材曲線。她28日難得秀出健身成果，雖然身材纖瘦，卻看得出手臂、腹部肌肉都很結實，被粉絲大讚真的太強！

▲王心凌有「甜蜜教主」之稱。（圖／翻攝自王心凌Instagram）

王心凌近日前往新加坡，為28日晚上的演出做準備，不忘把握空檔品嘗當地美食，開心大嗑胡椒蟹。不過，攝取了太多熱量就得消耗掉，她隔天馬上到健身房運動，自嘲是「昨晚大肆啃食胡椒蟹後的健身還債」。

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▲王心凌「隱藏好身材」公開。（圖／翻攝自王心凌Instagram）

王心凌PO出在健身房拍的照片，隨手把一頭長髮綁成包頭，身上穿黑色短版運動背心，露出手臂和腹部的線條。她雖然瘦，但身材緊實，還可以看到幾塊腹肌浮出，鯊魚線若隱若現，完全展現長期認真鍛鍊的好成果。

▲王心凌平日積極健身，練出緊實好身材。（圖／翻攝自王心凌Instagram）

看到王心凌隱藏的好身材，許多粉絲都high了起來，大讚「腹肌也太厲害了吧」、「太絕了」、「太不科學了那個腹肌」、「這身材讚爆」，就連昔日同門好友紀言愷都調侃這程度已經追上他，但被王心凌笑笑否認：「我只追求Fit就可以了。」