金鋼狼「率5萬人唱生日歌」　暖告白好友萬磁王：80歲快樂我愛你

記者阮巧雯／綜合報導

英國演員伊恩麥克連（Ian McKellen）在X戰警中飾演「萬磁王」，25日是他80大壽，但好友「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）卻因正在英國進行首次巡迴演唱會《The Man, The Music》，無法替伊恩舉行生日派對，為了彌補錯過好友生日，他在IG發佈一則來自5萬人的生日祝賀歌。

▲「萬磁王」年輕的時後。（圖／翻攝自伊恩IG／ianmckellen）

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休傑克曼雖然不能身臨現場親自替好友伊恩慶生，但他卻在巡迴演唱會拿起手機，邀請在場的5萬名觀眾及粉絲一起唱生日歌，祝賀伊恩麥克連80大壽。影片中，休傑克曼說道：「抱歉伊恩，我無法幫你辦派對，但我要麻煩在場的5萬人（祝你生日快樂）。」

▲休傑克曼率領他巡迴演唱會現場5萬名觀眾一起唱生日歌祝賀伊恩80大壽（圖／翻攝自休傑克曼IG）

除了現場觀眾非常有默契的一起唱著生日歌，在影片最後，休傑克曼更是暖心告白祝賀：「愛你我的朋友，生日快樂。」並送上飛吻一個。而同樣也有演出X戰警的「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart），也在IG上傳當年在自己婚禮上與老婆和伊恩的合照，並祝賀：「伊恩80歲生日快樂。」

▲派屈克祝賀伊恩80大壽（圖／翻攝自派屈克IG）



▲在X戰警中飾演死對頭的兩人私底下交情深厚。（圖／翻攝自伊恩IG／ianmckellen）

▼休傑克曼邀請巡迴演唱會在場的5萬名觀眾及粉絲一起慶祝伊恩80大壽。影片來源：休傑克曼IG，如被移除請見諒。