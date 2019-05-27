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鄭爽帶著男友上工！　張恒幫背水壺「悄悄放閃」畫面曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星鄭爽認愛男友張恒後，越來越不避諱大方放閃，因對方並非圈內人，沒什麼機會一期公開同台亮相，但私下仍經常被目擊黏TT，她近來工作時，也被發現將男友帶在身邊，男方背著一個水瓶，全程陪伴在側，視線幾乎沒有從她的身上移開過，非常甜蜜。

▲▼鄭爽、張恒。（圖／翻攝自微博／鄭爽、《新浪娛樂》）

▲鄭爽帶著男友張恒一起工作。（圖／翻攝自微博／鄭爽、《新浪娛樂》）

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近來有網友在微博上曝光數張巧遇鄭爽工作的側拍照，畫面中只見她身穿白色紗裙，長髮綁成馬尾，全身上下都散發出小女人的氣息，非常漂亮。而最引人注目的是，男友張恒也出現在拍攝現場，打扮休閒的他，全程都安靜地陪在鄭爽身邊，幫忙背著水瓶，目光緊緊鎖定對方，帶著微笑的神情非常甜蜜。

▲▼鄭爽、張恒。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲▼鄭爽、張恒。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲鄭爽工作期間，張恒全程幫忙背著水瓶陪在身邊。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

據現場目擊人士透露，在鄭爽身旁沒人圍著的時候，張恒不時會走到她身邊，小倆口不時輕聲低語，笑得非常開心。畫面曝光後，不少網友都直呼被兩人閃瞎並笑言：「全程都只顧著看女友，都不玩手機的，好甜啊」、「這才叫陪女友工作」、「小倆口看上去好有愛啊」意外掀起不少熱議。

▲▼鄭爽、張恒。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲▼鄭爽、張恒。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲張恒即便拿著手機，眼睛還是緊緊盯著女友。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

張恒是《這就是鐵甲》的賽事總監，和鄭爽因為合作節目相識相戀。他是90後的上海富二代，畢業於美國常春藤名校，還有188公分的高挑身材，因為和女神相戀成為焦點人物。而鄭爽自從認愛張恒後也變得非常做自己，展現真性情，不時還會在訪談中的小秀恩愛，甜蜜感情羨煞旁人。

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