音樂節狂歡一半…綠衣男呆站台前　觀眾驚「他有槍！」逃竄畫面曝光

記者傅家妤/綜合報導

Youtuber出身的歌手麥迪森(Madison Beer)近日在美國加州的「BottleRock」音樂節上表演,沒想到演出一半,台下卻出現騷動,隨後一名男子突出現在前台禁區,附近觀眾稱該男子身上有槍,大家紛紛逃竄,現場亂成一團,演出也隨之中斷。

▲麥迪森演唱到一半,台下突然出現一名綠衣男呆站在台前。(圖/翻攝自IG/tracie beer、推特/Tea Account)

該起事件是發生在美國時間25日,麥迪森在台上正翻唱英國樂隊Radiohead歌曲《Creep》時,見到台下發生狀況,隨即中斷表演,頻頻詢問工作人員到底發生了什麼事,要大家趕快去查看,她也一邊在台上要底下觀眾後退。從網路上所曝光的現場畫面可以看到,當時有一名身穿綠色衣服的男子走到前台禁區,獨自站在那裡,台下的人全都紛紛逃離,甚至有人指出該名男子身上有槍,場面非常混亂。

