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音樂節狂歡一半…綠衣男呆站台前　觀眾驚「他有槍！」逃竄畫面曝光

記者傅家妤／綜合報導

Youtuber出身的歌手麥迪森（Madison Beer）近日在美國加州的「BottleRock」音樂節上表演，沒想到演出一半，台下卻出現騷動，隨後一名男子突出現在前台禁區，附近觀眾稱該男子身上有槍，大家紛紛逃竄，現場亂成一團，演出也隨之中斷。

▲BottleRock」音樂節。（圖／翻攝自IG／Tracier Beer、推特／Tea Account）

▲麥迪森演唱到一半，台下突然出現一名綠衣男呆站在台前。（圖／翻攝自IG／tracie beer、推特／Tea Account）

該起事件是發生在美國時間25日，麥迪森在台上正翻唱英國樂隊Radiohead歌曲《Creep》時，見到台下發生狀況，隨即中斷表演，頻頻詢問工作人員到底發生了什麼事，要大家趕快去查看，她也一邊在台上要底下觀眾後退。從網路上所曝光的現場畫面可以看到，當時有一名身穿綠色衣服的男子走到前台禁區，獨自站在那裡，台下的人全都紛紛逃離，甚至有人指出該名男子身上有槍，場面非常混亂。

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▲BottleRock音樂節上一名綠衣男造成了一陣騷動，觀眾紛紛逃開。（影片／取自推特／Tea Account，如遭刪除請見諒。）

不過，據《Us Weekly》報導，事後警方已經將該名男子逮捕，警方發言人隨後指出，「該起騷動是發生在傍晚5：45分，但該名男子身上並沒有任何武器及槍械，而現場也沒有人受傷，該肇事男子目前已經被逮捕。」據悉，該男子已被列入音樂節黑名單，而麥迪森的母親也在社群網站上發文，感慨表示如今大家已經生活在連看演出都必須小心翼翼的世界，真的很可悲。

▲▼麥迪森。（圖／翻攝自IG／tracie beer）

▲▼麥迪森。（圖／翻攝自IG／tracie beer）

▲麥迪森在音樂節上開唱造型。（圖／翻攝自IG／tracie beer）

麥迪森不僅擁有動人歌聲，還有姣好身材及甜美臉蛋，一出道就累積了超高人氣，是許多青少年心目中的女神，過去也曾分別與小賈斯汀（Justin Bieber）及貝克漢的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）都交往過一段時間。

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麥迪森, Madison Beer, BottleRock

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