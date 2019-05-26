檢場18歲獨生女「胸前深V」轉大人！　香奈兒剪「及眉短瀏海」美呆

記者潘慧中／綜合報導

星二代香奈兒是檢場與李翊君的獨生女，18歲的她如今還在美國波士頓念書，與歐陽娜娜是同學兼好友，她近日把握空檔回台環島旅遊，不但意外曝光了新髮型，還難得換上深V洋裝，隱約露出事業線，讓不少粉絲笑喊：「轉大人了！」

▲▼香奈兒是檢場與李翊君的獨生女。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）



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香奈兒以往都是留著長瀏海，渾身散發浪漫小女人的氣息，沒想到26日曬出的照片中，她已經悄悄剪了及眉短瀏海，襯托出瓜子臉，頭髮依然維持在及胸長度，新髮型引來網友狂讚：「更幼齒了」、「有瀏海變太仙了！」

▲香奈兒換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）



此外，香奈兒平常多半是帥氣有個性的打扮，但她在打卡墾丁的畫面裡，穿上一件純白洋裝，相當映襯她的雪白肌膚，胸前深V剪裁小露事業線，衣服也完美襯托出她的纖細腰身，好身材令人驚艷。

▲檢場一家人感情很好。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）



事實上，香奈兒與爸媽的感情都非常好，雖然遠在波士頓念書，雙方仍會每天通電話、視訊。檢場曾透露自己除了工作，最關心的就是女兒的事情，「講監控好像很嚴格，但就是關心啦，總要知道她的生活範圍跟交友情形。」但夫妻倆並不會反對女兒交男友，與孩子的相處也像朋友一樣，好感情令人羨慕。