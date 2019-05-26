ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

檢場18歲獨生女「胸前深V」轉大人！　香奈兒剪「及眉短瀏海」美呆

記者潘慧中／綜合報導

星二代香奈兒是檢場與李翊君的獨生女，18歲的她如今還在美國波士頓念書，與歐陽娜娜是同學兼好友，她近日把握空檔回台環島旅遊，不但意外曝光了新髮型，還難得換上深V洋裝，隱約露出事業線，讓不少粉絲笑喊：「轉大人了！」

▲▼檢場18歲獨生女「胸前深V」轉大人！（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）

▲▼香奈兒是檢場與李翊君的獨生女。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）

▲▼檢場18歲獨生女「胸前深V」轉大人！（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）

請繼續往下閱讀...

香奈兒以往都是留著長瀏海，渾身散發浪漫小女人的氣息，沒想到26日曬出的照片中，她已經悄悄剪了及眉短瀏海，襯托出瓜子臉，頭髮依然維持在及胸長度，新髮型引來網友狂讚：「更幼齒了」、「有瀏海變太仙了！」

▲▼檢場18歲獨生女「胸前深V」轉大人！（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）

▲香奈兒換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）

此外，香奈兒平常多半是帥氣有個性的打扮，但她在打卡墾丁的畫面裡，穿上一件純白洋裝，相當映襯她的雪白肌膚，胸前深V剪裁小露事業線，衣服也完美襯托出她的纖細腰身，好身材令人驚艷。

▲▼檢場18歲獨生女「胸前深V」轉大人！（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）

▲檢場一家人感情很好。（圖／翻攝自Instagram／chanel_jr）

事實上，香奈兒與爸媽的感情都非常好，雖然遠在波士頓念書，雙方仍會每天通電話、視訊。檢場曾透露自己除了工作，最關心的就是女兒的事情，「講監控好像很嚴格，但就是關心啦，總要知道她的生活範圍跟交友情形。」但夫妻倆並不會反對女兒交男友，與孩子的相處也像朋友一樣，好感情令人羨慕。

推薦閱讀

曖昧男打電話「妳下樓」！　暖送台南蝦仁飯…國光女神卻夢碎了

曖昧男打電話「妳下樓」！　暖送台南蝦仁飯…國光女神卻夢碎了

「徐小可被灌酒」經紀人揭錄影內幕！　隔1年現《麻辣》…利菁：這圈子就是這樣

「徐小可被灌酒」經紀人揭錄影內幕！　隔1年現《麻辣》…利菁：這圈子就是這樣

健身房重訓完「一看內褲傻眼」！　謝忻PO下半身照：世上最丟臉的事

健身房重訓完「一看內褲傻眼」！　謝忻PO下半身照：世上最丟臉的事

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐

被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的

開房A罩杯台女…他一脫「被騙了」！　方馬丁戳破男人真心話：會不爽

開房A罩杯台女…他一脫「被騙了」！　方馬丁戳破男人真心話：會不爽

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

死侍爆《蜘蛛人3》正式回歸漫威！網暴動：賤蟲同框了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

香奈兒, 檢場

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 熊黛林產後1年「真實身材」見人！　被虧微胖「會在意」吐心聲　
  2. 吳昕賣掉「男神送的禮物」　網一看定價氣炸：沒腦子！
  3. TWICE Sana親口說話了！　沉默26天開唱爆哭：我想守護Once
  4. 蕭敬騰「和她臉貼臉」共用麥克風...飄粉紅泡泡　陳粒「露姨母笑」：過分！
  5. 天氣女孩Mini套牢富二代！林百里二公子大鑽戒放閃求婚　友人意外竟是藝人
  6. 《街舞2》驚見女團偶像！　出場被酸...跳完吳建豪喊「迷上她了」
  7. 羅志祥突掀衣霸秀「三個字」　觀眾看嗨評審卻給這結果
  8. 「11億網民如果用華為怕你美國個屁」　用iPhone發文挺華為　向太穿幫了
  9. 黃曉明《琅琊榜2》被唱衰轉紅：我不是天賦型的演員！
  10. 影／韓觀光大使盧開朗看「與惡的距離」　「大雨中趕場主持、跑新聞」的記者人生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366