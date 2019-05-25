《步步》八爺兒子出生滿百日！　首度露正臉「大眼高冷」炸少女心

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星鄭嘉穎和小22歲港姐陳凱琳結婚，並於2月15日迎接兒子誕生，如今孩子已經滿百日，夫妻倆為孩子舉行百日宴，正式公開兒子中文名字為「鄭承悅」，而且兒子首度露出正臉，高顏值馬上吸引少女目光。

▲鄭嘉穎兒子出生滿百日，舉辦百日宴慶祝。（圖／翻攝自微博／鄭嘉穎）

陳凱琳發文祝福兒子，「鄭承悅，爸爸媽媽為你取這個名，是希望給你一個承諾，令你美一天都感到愛和喜悅，祝你一百日生日快樂。We love you so much！」她同時曬出照片，先把兒子抱高高，給老公鄭嘉穎親吻，接著由老公抱著孩子，身旁有汽球、鱷魚玩偶圍繞，接著是老公抱著兒子，表情寵溺。

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▲鄭嘉穎兒子取名「鄭承悅」。（圖／翻攝自微博／陳凱琳）

▲鄭嘉穎親吻兒子。（圖／翻攝自微博／鄭嘉穎）

▲鄭嘉穎抱兒子入懷，萌娃首度露正臉。（圖／翻攝自微博／鄭嘉穎）

小萌娃繼承明星爸媽的高顏值，一出生就自帶濃眉大眼，吸引大批女粉絲狂讚：「果然最優秀的父母基因，造就最漂亮可愛的小寶貝，鄭承悅BB真是天使可愛顏」、「長得太好看了吧」、「生這麼漂亮的兒子」，還有人敲碗出道「大眼睛，櫻桃小嘴，還天生自帶王者高冷，請速度安排出道。」

▲鄭嘉穎首度曬兒子正臉，帥翻大批女粉絲。（圖／翻攝自微博／鄭嘉穎）