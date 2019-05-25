郭彥均汽車旅館泡澡...巴鈺共浴海綿搓背　他痛喊：去魚鱗嗎！

記者林彥君／台北報導

郭彥均和巴鈺主持中天《來去CHECK IN》在最新一集節目主題「台中地表我最狂，不霸氣不出手！」郭彥均、巴鈺「郭巴」二人組到汽車旅館錄影，巴鈺看到房間內的浴池大小直呼：「這可以全家人一起泡澡，如果大膽一點，看要不要跟公婆一起泡！」

▲郭彥均和巴鈺共浴。（圖／中天提供）



當巴鈺開心泡澡時，一旁郭彥均狂做仰臥起坐和伏地挺身，半裸上身展現好身材，巴鈺興起整人念頭，故作殷勤地說：「彥均哥，你最近工作接很多，我想到一個辦法幫你放鬆！」巴鈺拿起去角質海綿，使勁幫郭彥均搓背，郭彥均痛到大喊：「妳是在去魚鱗喔？」

巴鈺透露，從沒住過汽車旅館，也很少和老公以外的人泡澡，她望向郭彥均說：「如果在古代，我們一定要結婚的。」郭彥均馬上吐槽：「在古代妳穿這樣，要浸豬籠！」

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▲ 郭彥均和巴鈺錄外景吃大餐。（圖／中天提供）



體驗完超狂旅館，郭彥均、巴鈺火鍋店吃30人海鮮鍋套餐，桌上擺了50隻大龍蝦、和牛等各種好料，讓兩人看得目瞪口呆，直呼：「簡直是痛風套餐！」滿桌海鮮肉盤令人食指大動，郭彥均說：「波士頓龍蝦像楊丞琳，黃金龍蝦是剛過稚嫩期的熟女，像是賈靜雯！」巴鈺笑回：「如果以後有機會合作，我會跟她（賈靜雯）說你說她是龍蝦。」笑翻全場。節目每周日晚間9點播出。