張雁名掐脖攻擊天心來真的　《最佳利益》也講隨機殺人案

記者林奕如／台北報導

張雁名在《最佳利益》飾演雙重人格殺人犯「裴俊英」，天心和鍾承翰飾演的實習律師陳博昀，要為他爭取當事人應有的人權。上集播出內容中，他想起童年受虐的回憶，意外激起暴力人格，當場襲擊天心，劇組有做好動作訓練與指導，但真實上場後兩人還是雙雙掛了彩。

▲張雁名《最佳利益》飾演隨機殺人犯裴俊英。（圖／華視提供）

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張雁名要把天心撲倒還要掐她脖子，力道很大，連自己都被自己嚇到，張雁名說：「當下受傷其實是沒有感覺的，是下了戲回家洗澡，才發現自己全身都是傷！」天心則是脖子被抓傷，張雁名稱讚天心姐是一個很棒的演員，「她只有跟我說我們彼此小心就好，有沒有進入角色的狀態比較重要。」

▲張雁名怒掐天心脖子。（圖／華視提供）

為了詮釋隨機殺人犯的暴力人格，張雁名特別看了李奧納多的《隔離島》，以及參考希斯萊傑在《黑暗騎士》演出的小丑，也讀了很多心理學的書籍做足準備，他說：「最難演的地方是雙重人格的情緒是要馬上轉換的，必須是前後差別很大的，當初準備這角色花了一、二個月，但我花了半年才走出來，這角色擴大了我心中的陰暗面。」

▲張雁名手腳被抓傷。（圖／經紀人提供）

最新一集也將上演張雁名與母親在法庭上相見的戲碼，他用盡力氣嘶吼：「我沒有你這樣的媽媽。」與戲中母親聲淚俱下的畫面，讓天心在拍攝現場就非常地感動，一直壓抑情緒。張雁名表示很感謝天心給了他演出建議說：「殺人犯也是有內心的一面，而不是冷血的雙重人格」，開拍前天心還給了他一個擁抱，他說：「當下我就超想哭，導演看到了就說拍。」