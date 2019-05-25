頑童MJ116呈現「解散狀態」　三人各自忙：會發個人專輯

記者關韶文／台北報導

人氣嘻哈團體頑童MJ116首度接下酒類品牌代言，三人合體出席品牌活動，25日下午現身市政府統一時代廣場，和粉絲開心互動喝酒，迎接夏天來臨！頑童現在是單飛不解散狀態，三人難得合體，也讓粉絲開心過癮。

▲▼頑童MJ116合體出席品牌活動。（圖／記者張一中攝）

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一月演唱會上，頑童曾宣布三人單飛不解散，相隔四個月再次為了代言合體，小春開心透露，「我的創作靈感都來自小酌兩杯，代言人選我絕對沒錯！」瘦子則說，「我可是有開酒吧的人，最有資格代言。」大淵笑說，「我平常喝點酒就容易臉紅，這種低酒精度的最適合我了。」

▲▼頑童MJ116瘦子、小春忙於籌備個人專輯。（圖／記者張一中攝）

瘦子個人專輯籌備中，「雖然單飛不解散，我們一起的工作變得比較少，但是意外滿忙的，發現專輯會有點拖到，但是應該七七八八了，馬上就會跟大家見面。」被問到會不會珍惜合體機會，三人笑說，「私下其實很常見面。」

至於小春個人專輯，大約只有三成，「因為平常瘦子都有在寫，我的話是全部重來，所以大約只有三成左右。」三人都會互相聽彼此的歌曲，不過大淵被問到是否會有個人作品，大淵笑說，「先找我放歌吧！」