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林心如難得PO比基尼照！　只遮一塊布「全透視」網友羞爆：Wow

記者潘慧中／綜合報導

林心如儘管已經升格當媽，依舊維持少女般的好身材，她近日難得在社群網站PO出泳裝照，保守地披上一件絲巾，但因為布料十分透視的關係，仍隱約可以窺見她的窈窕曲線，讓粉絲忍不住驚呼：「43歲的身材太辣了！」

▲▼林心如難得PO比基尼照！（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）

▲林心如難得PO比基尼照！（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）

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林心如最近把握工作空檔散心，「放鬆放空再上工！」只見她一手插腰、一手扶著泳池畔的欄杆，紮起長髮，換好比基尼，時而遠眺前方美景，時而搞笑舉高手拍照，似乎已經準備游個過癮一解暑氣，「每天都在追著太陽跑…下水前都得深吸一口氣。」

▲▼林心如難得PO比基尼照！（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）

▲林心如披的絲巾超透視。（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）

特別引起討論的是，林心如披的絲巾非常透視，小蠻腰、屁股蛋和穠纖合度的雙腿線條都展現出若隱若現的美感，秀出平常努力健身的成果，難怪光從身材來看，很難發現她已經是一個孩子的媽了。

事實上，林心如曾分享過產後瘦身的飲食控制，除了保持清淡口味，不吃油膩食物、減少外食、多喝水都是她秉持的原則，「產後減肥是一條漫長的路。」至於私房菜單，她透露早餐會喝2包滴雞精，搭配薑末炒蛋及杜仲湯。

▲▼林心如的身材太好，讓人看不出來已經是43歲的媽媽。（圖／翻攝自Facebook／Ruby林心如）

到了吃午餐時，林心如會選擇吃燙豬頸肉或蒸魚，份量大約為2到3顆拳頭大，加上1/3碗的五穀飯和燙青菜，下午茶是2份水果，主要以草莓、奇異果、小番茄、芭樂和香蕉為主，晚餐則是烤羊排或煎牛排以及燙青 菜。

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林心如, 霍建華, 小海綿

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