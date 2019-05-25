汪小菲認了「私下怕老婆大S」　親揭背後超暖原因！

記者許皓婷／綜合報導

大S和汪小菲結婚後，育有一對子女，家庭生活幸福美滿，夫妻互動也常引起關注，她近期和好姊妹參加陸綜《我們是真正的朋友》，最近節目花絮曝光後，可見她打電話回家時，跟女兒說話非常輕聲細語，但跟老公說話就變得語氣兇狠，笑翻一大票網友。

▲汪小菲、大S婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自微博／汪小菲）



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大S和小S、阿雅、范曉萱近期參加實境秀節目《我們是真正的朋友》，官方24日釋出一段花絮影片，只見大S在車上打電話回家，一開頭溫柔地和女兒打完招呼後，馬上口氣驟變，質問老公汪小菲有沒有檢查女兒發燒、頭髮有沒有吹乾等瑣事，偏心的差別待遇，也笑翻不少人。

▲大S在車上和女兒及老公汪小菲視訊。（圖／翻攝自騰訊視頻）



汪小菲凌晨轉發該段影片，並自嘲：「我平時說話聲音就小。」並坦言自己怕家中的每個女人，「我最怕的就是我女兒，因為怕她長大，了解成人的世界有多麻煩。」並表示自己也怕老婆大S，「怕她這麼有才因為我被埋沒，怕她忘記自己是一個才女，一匹狼。」更透露也怕媽媽膝蓋不好，最後話鋒一轉，「我怕這幾個女人，因為我愛她們，哦我也怕我丈母娘……。」

而汪小菲深夜的真情告白，也讓粉絲看了紛紛留言笑虧：「我怕你頭髮沒吹乾」、「好想問你怕不怕小S哈哈」、「小玥兒真的是你們家地位最高的」、「太可愛了你」。

【汪小菲微博全文】

我最怕的就是我女兒，

因為怕她長大，瞭解成人的世界有多麻煩，

然後怕我老婆，怕她這麼有才因為我被埋沒，

怕她忘記自己是一個才女，一匹狼。

我怕我媽怕她膝蓋不好，怕沒人陪她，

我怕這幾個女人，因為我愛她們。

哦我也怕我丈母娘……