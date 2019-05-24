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Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」

記者許皓婷／綜合報導

立法院17日三讀通過同婚專法，24日迎來同婚合法登記正式上路的首日，一直非常關心婚姻平權議題的Ella（陳嘉樺），也開心地在FB發文：「今天是個大日子！充滿著幸福的粉紅泡泡。」為同志族群發聲。

▲Ella。（圖／翻攝自Facebook／Ella 陳嘉樺）

▲Ella一向關心同婚議題。（圖／翻攝自Facebook／Ella 陳嘉樺）

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台灣同婚專法正式上路，見證了許多同性伴侶的幸福時刻，Ella24日在FB發文，開心地分享喜訊：「今天是個大日子！充滿著幸福的粉紅泡泡❤」她興奮送上祝福後，更逗趣地說：「恭喜你們！歡迎進入愛情的墳墓。」不改幽默、搞怪個性，她更以自身經驗向同志朋友喊話：「婚後遇到什麼困難歡迎來提問過來人解接。」

▲Ella。（圖／翻攝自Facebook／Ella 陳嘉樺）

▲Ella。（圖／翻攝自Facebook／Ella 陳嘉樺）

▲Ella換上彩虹裝慶祝同婚法上路。（圖／翻攝自Facebook／Ella 陳嘉樺）

而Ella也特地穿上彩虹的衣服，開心地吹著泡泡，慶祝這歷史性的一刻，只見她兒子勁寶只穿著上衣和尿布入鏡，乖巧地在一旁掃地，模樣可愛，網友也紛紛留言：「勁寶害我出戲了」、「勁寶只穿尿布也太可愛了」、「媽媽在玩泡泡，寶寶在掃地」。

▲Ella。（圖／翻攝自Facebook／Ella 陳嘉樺）

▲Ella吹泡泡，勁寶在一旁掃地。（圖／翻攝自Facebook／Ella 陳嘉樺）

【Ella FB全文】

今天是個大日子
充滿著幸福的粉紅泡泡❤
恭喜你們
歡迎進入愛情的墳墓
我愛你們，要幸福喔❤❤❤❤

#婚後遇到什麼困難歡迎來提問過來人解接
#身為一道彩虹就該閃亮整片天空

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