Selina收到朋友「這東西」情緒崩潰！　「哭了一整個下午」

記者許皓婷／綜合報導

Selina（任家萱）的愛犬Pinky3月13日離世，和狗狗感情超好的她，悲傷心情可想而知，她也用了一段時間收拾心情，她透露近日收到了好友送的一幅畫，但卻讓她觸景傷情，哭了整整一個下午。

▲Selina3月痛失愛犬。（圖／翻攝自Facebook／任家萱 Selina）



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Selina23日透露自己收到朋友的一幅畫，只見該幅畫以溫暖的綠地和櫻花樹為背景，畫中的主角則是她和愛犬，「櫻花樹下的我，奔向我的妳，是我在夢中最想見到的畫面。」睹「景」思情的她，又不禁懷念起3月才剛離開的Pinky，讓她情緒潰堤，更表示自己感動到哭了一個下午。

▲Selina收到朋友的畫及手寫卡片。（圖／翻攝自Facebook／任家萱 Selina）



而Selina分享收到朋友的畫後，流露出滿滿懷念Pinky的心情，PO文也湧進不少粉絲留言鼓勵她，「Pinky會永遠活在妳心中」、「好有意境的一幅畫，好美好感動」、「好好照顧保重自己，讓Pinky能安心」、「很棒的朋友！這真的是很走心的禮物」。

▲Selina和愛犬Pinky感情非常好。（圖／翻攝自Facebook／任家萱 Selina）



【Selina FB全文】

收到朋友的畫❤

櫻花樹下的我，

奔向我的妳，

是我在夢中最想見到的畫面。

感動到哭了一下午。

Vincent Su 你是療癒大師，謝謝你❤