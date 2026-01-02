ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵雨薇喝茫倒吳慷仁懷裡
氣象署「貓貓圖解」寒流到底多冷
韓國民影帝昏迷4天！加護病房過生日
林俊傑認愛被罵！爆「付費後援會禁言粉絲」　砲轟戀情遭取消會籍

記者田暐瑋／綜合報導

林俊傑在認愛網紅七七後，出現不少爭議，包括遭質疑演唱會周邊及個人潮牌的商品都是出自女方之手，他也第一時間親上火線護愛。如今被爆他的官方付費會員平台「林距離」對會員實施禁言，引發不小的反彈聲浪。

微博熱搜榜2日出現「林俊傑的付費會員軟件開始禁言粉絲了」關鍵字，稱林俊傑的付費會員平台針對批評戀情或要求退費的會員實施禁言，甚至取消會籍，有會員透露，該付費後援會收取300人民幣（約1350元台幣）的年費，福利包括抽演唱會前排票、限量黑膠等，如今遭質疑剝奪發言權，被批「花錢買摀嘴」。

▲▼ 林俊傑 。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲林俊傑認愛七七。（圖／翻攝自IG、小紅書）

事實上，自林俊傑認愛後屢屢遭受攻擊，有粉絲指出林俊傑2024年巡演螢光棒的波浪暗紋，疑似是兩人的愛情暗號，且七七更被指出就是他個人潮牌的創意總監，引發粉絲不滿，認為本以為購買周邊是為了支持偶像事業，卻成了「替哥嫂的愛情買單」。

另外也有粉絲不滿，林俊傑2024年2月首次傳出與七七熱戀，當時曾發文表示「rain or shine, you're still behind.」，被猜測是對女友告白。」對於網路傳聞，林俊傑也親上火線澄清，指出演唱會周邊產品均由專業設計師負責，更錄了一段清唱的語音檔證明是本人出面做的解釋。

▲網友爆被林俊傑後援會取消會籍。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆被林俊傑後援會取消會籍。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆被林俊傑後援會取消會籍。（圖／翻攝自微博）

2026震撼彈！《繼承者們》男星宣布結婚　同步引退：結束15年星路

2026震撼彈！《繼承者們》男星宣布結婚　同步引退：結束15年星路

5小時前

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

2小時前

林俊傑緋聞多卻沒翻車！　前女友認證「對女生很好」：默默被甩也情願

林俊傑緋聞多卻沒翻車！　前女友認證「對女生很好」：默默被甩也情願

8小時前

李玉璽媽爆急抱孫「怕38歲許允樂生不出」反對婚事！她回應：希望是最後一次

李玉璽媽爆急抱孫「怕38歲許允樂生不出」反對婚事！她回應：希望是最後一次

4小時前

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

12/31 16:00

《功夫》袁祥仁病逝！妻證實元旦離世　賣周星馳「如來神掌」成就20年迷因

《功夫》袁祥仁病逝！妻證實元旦離世　賣周星馳「如來神掌」成就20年迷因

15小時前

鄧超跨年表演失常「一下台就發文道歉」　孫儷大動作放閃力挺！

鄧超跨年表演失常「一下台就發文道歉」　孫儷大動作放閃力挺！

21小時前

王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」全被拍！季芹證實：她人生第一次

王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」全被拍！季芹證實：她人生第一次

1/1 15:01

最純粹的愛！《藍調》唐氏演員鄭恩惠牽老公領獎　宋智孝感動拭淚

最純粹的愛！《藍調》唐氏演員鄭恩惠牽老公領獎　宋智孝感動拭淚

1/1 15:39

元旦震撼彈！古巨基53歲又當爸　56歲妻「高齡苦拚二胎」為兒圓夢生弟弟

元旦震撼彈！古巨基53歲又當爸　56歲妻「高齡苦拚二胎」為兒圓夢生弟弟

19小時前

梧桐妹新年合體繼母林若亞！淡出N年近況全被拍　賈靜雯掩面吐心聲

梧桐妹新年合體繼母林若亞！淡出N年近況全被拍　賈靜雯掩面吐心聲

4小時前

「我毀掉AOA，也毀了我自己！」　珉娥元旦驚爆輕生失去意識

「我毀掉AOA，也毀了我自己！」　珉娥元旦驚爆輕生失去意識

1/1 10:51

蕭亞軒回來了「台下藝人全跟唱」　跨年夜宣告：演唱會見！

選單收合