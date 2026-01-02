林俊傑認愛被罵！爆「付費後援會禁言粉絲」　砲轟戀情遭取消會籍

記者田暐瑋／綜合報導

林俊傑在認愛網紅七七後，出現不少爭議，包括遭質疑演唱會周邊及個人潮牌的商品都是出自女方之手，他也第一時間親上火線護愛。如今被爆他的官方付費會員平台「林距離」對會員實施禁言，引發不小的反彈聲浪。

微博熱搜榜2日出現「林俊傑的付費會員軟件開始禁言粉絲了」關鍵字，稱林俊傑的付費會員平台針對批評戀情或要求退費的會員實施禁言，甚至取消會籍，有會員透露，該付費後援會收取300人民幣（約1350元台幣）的年費，福利包括抽演唱會前排票、限量黑膠等，如今遭質疑剝奪發言權，被批「花錢買摀嘴」。

▲林俊傑認愛七七。（圖／翻攝自IG、小紅書）



事實上，自林俊傑認愛後屢屢遭受攻擊，有粉絲指出林俊傑2024年巡演螢光棒的波浪暗紋，疑似是兩人的愛情暗號，且七七更被指出就是他個人潮牌的創意總監，引發粉絲不滿，認為本以為購買周邊是為了支持偶像事業，卻成了「替哥嫂的愛情買單」。

另外也有粉絲不滿，林俊傑2024年2月首次傳出與七七熱戀，當時曾發文表示「rain or shine, you're still behind.」，被猜測是對女友告白。」對於網路傳聞，林俊傑也親上火線澄清，指出演唱會周邊產品均由專業設計師負責，更錄了一段清唱的語音檔證明是本人出面做的解釋。

▲網友爆被林俊傑後援會取消會籍。（圖／翻攝自微博）