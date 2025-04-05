台灣被誤聽成塔利班？愛莉莎莎遭疑造假「對天發誓講真的」列原因

記者張筱涵／綜合報導

網紅愛莉莎莎4日透露自己在印度用英文自介來自「Taiwan」，卻因當地人對台灣認識有限，加上發音相近，竟被誤以為是來自恐怖組織「塔利班（Taliban）」，讓她哭笑不得。但這段故事曝光後，被許多人質疑真偽，對此她當天再次發文解釋。

▲愛莉莎莎強調自己沒說謊。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎4日先透過影片表示，在印度自介來自Taiwan，結果對方以為自己是Taliwan的誤會，這件事情曝光後隨即引起討論。面對外界質疑故事是假的，她當天再次發文表示：「我向天發誓是真的！」強調整件事確實發生在印度克拉拉邦的餐廳，當時同行的兩位瑜珈老師也在場並聽到整段對話，一路笑到回家。她指出，有些印度人腦中缺乏「Taiwan」這個詞彙，自然會聯想到更熟悉的「Taliwan」，這也是文化與語言交流中常見的誤會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，愛莉莎莎4月4日以「外國人知道台灣嗎」為主題發布影片，指出自己每月至少出國三次，當在韓國、日本等東北亞地區說自己來自台灣時，大多能順利被理解，但到了印度、尼泊爾等南亞地區時，情況就不同了。她回憶曾在印度一間餐廳用英文回答「I’m from Taiwan」，但老闆卻困惑地反問「Ta-li-wan？」，她雖察覺發音有誤，仍禮貌地順著回應，沒想到店員當場露出緊張發抖的表情。

愛莉莎莎事後在瑜珈老師提醒下，上網查詢「Ta-li-wan」的意思，結果發現竟是「Taliban」（塔利班）在當地的口語發音，才驚覺自己一度被誤會來自恐怖組織。她也提醒觀眾：「出國介紹自己是台灣人時，務必清楚發音為Taiwan，不要讓對方聽成Ta-li-wan。」

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）