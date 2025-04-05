方基墨逝世「阿湯哥公開默哀」！憶《捍衛戰士》不捨：祝下段旅程順利

記者黃皓瑋／綜合報導

好萊塢影星方基墨（Val Kilmer）1日於洛杉磯逝世，享壽65歲，消息一出引發大批影迷不捨，曾與他共同主演《捍衛戰士》系列電影的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise），日前也在活動上公開悼念老友，感動現場觀眾。

▲方基墨1日逝世，享壽65歲。（圖／翻攝自Facebook）



方基墨與湯姆克魯斯1986年因拍攝電影《捍衛戰士》結緣，2人在片中飾演相互競爭的菁英飛行員，該片當年創下3.5億美元全球票房，成為年度票房冠軍，也讓2人迅速躍升為國際級影星。據外媒《Variety》報導，湯姆克魯斯日前出席新電影《不可能的任務：致命清算》宣傳活動，在介紹電影前，特別致詞悼念方基墨，並邀請現場觀眾與他一起默哀。

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▲湯姆克魯斯公開悼念老友。（圖／資料照／達志影像／美聯社）



湯姆克魯斯回憶2人的合作：「非常感激他當年願意加入《捍衛戰士》，更在多年後回歸續集《捍衛戰士：獨行俠》。如果我們能一起靜靜地緬懷片刻，回想那些和他共處的美好時光，我想這會是對他最好的紀念方式。」並不捨為方基墨獻上祝福：「祝你下段旅程順利。」

其實，方基墨近年因罹患喉癌，接受了化療與2次氣管切開術，但也因此失去了嗓音。不過他2021年時透過人工智慧技術，重建自己的聲音，更在2022年於電影《捍衛戰士：獨行俠》回歸，令無數影迷感動。