NJZ沒了！　NewJeans新帳號「一夕間改名＋刪光貼文」

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團 NewJeans 與所屬公司 ADOR 之間的專屬合約紛爭持續延燒，繼法院裁定禁止成員以個人名義進行演藝活動後，NewJeans 於4日正式撤下原本宣告成立的新團名「NJZ」，引發外界關注。

▲NewJeans和ADOR正在訴訟中。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）



成員們原先透過 Instagram 帳號「@njz_official」展開新團體活動，然而如今該帳號已更名為「@mhdhh_friends」，原有的個人檔案照片與所有貼文也已清空。此外，負責傳遞成員家長立場的另一官方帳號，也從原來名稱變更為「@mhdhh_pr」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此舉被視為回應法院於3月21日所作出的裁定，禁止 NewJeans 成員在未經 ADOR 同意的情況下另行開展個人演藝活動。

▲NJZ帳號改ID也把貼文刪光。（圖／翻攝自Instagram／mhdhh_friends）



回顧去年12月，NewJeans 成員們透過自創社群帳號發佈訊息，宣布新團體名為「NJZ」，並在今年2月公開寫道：「請期待Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein 組成的 NJZ，2025 年將展開驚喜旅程」，一度被解讀為準備脫離ADOR。

然而，ADOR隨即表態反對，強調 NewJeans 已擁有包括 Instagram 與 X（原推特）在內的官方社群平台，並指出這些新帳號未經事前協議就設立，已有廣告主等第三方對相關內容表達抗議，警告相關行為可能引發法律問題。

目前，NewJeans 成員針對法院的禁止令已提出異議申請，預計將於4月9日進行審理，外界亦關注雙方糾紛是否將因此進入新階段。

南韓網友看了以後都說，「大眾對這件事情的關心度已經逐漸下降，未來剩下的只有妳們的違約金」、「不是HMHDHH嗎？少了第六位成員啊」、「現在才知道自己的情況很不利嗎？還真是聰明呢」、「只覺得很心疼，明明有機會成為世界性K-POP代表人物，結果現在變成這樣」、「連爸媽的帳號也換了」。