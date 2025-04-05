整理爺爺遺物發現9本書！《開運鑑定團》認證「千年前寶物」估出天價

記者陳芊秀／綜合報導

還記得日本綜藝《開運鑑定團》嗎？該節目自1994年播出至今已經31年，近日再度出現神級「寶物」！一位民眾在整理祖父遺物時，意外發現9冊古書，說是來自於中國宋代，好奇之下送去節目鑑定，沒想到專家認證「來自千年前中國宋代」，並估價3億日幣（約台幣6771萬元）！

▲《開運鑑定團》播出31年，最近節目再度出現超級大寶物。（圖／翻攝自X）

帶來這寶物的人，是位於千葉縣銚子市的圓福寺第46代住持平幡照正，他在整理寺廟書庫的時候，意外發現祖父遺物，來自中國宋朝版本的《韓昌黎集》共9冊。他從朋友口中得知古書至少價值1億日幣（約台幣2257萬元），送節目鑑定時，也期待估價破億，沒想到最終亮燈顯示數字為3億日幣（約台幣6771萬元），這不僅是節目睽違6年以來再度有寶物估價破億，而且是節目製作31年來，堪稱列入前4強的寶物。

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▲寺廟住持整理爺爺遺物，發現9本古書送《開運鑑定團》鑑定，沒想到專家認證價值3億日幣。（圖／翻攝自X）

主持人今田耕司瞬間驚呆說不出話來。負責鑑定的古書店「安土堂書店」的代表董事八木正自表示，「毫無疑問，這是約1000年前宋代的版本」，而且古書用高級的紙張印刷，其狀態保存非常良好，「可以說是奇蹟，是最棒的書。這是一件超級大寶物，請繼續好好保存」。

▲鑑定專家表示，這9本《韓昌黎集》來自千年前宋朝，跨越長時間還保存非常好，是超級大寶物。（圖／翻攝自X）

《韓昌黎集》是唐代文學家韓愈創作的詩文集，總共有40卷，內容包括詩、聯句、律詩、哀辭、祭文、碑誌、狀文等，依照類型收錄。日本這位住持透露，爺爺當時是在古書店購入。