ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

記者吳睿慈／台北報導

日本「國寶級神顏」永瀨廉4日在台舉辦見面會，一連2場與粉絲見面。他會後接受訪問，在場台灣眾媒體首度見識到「國寶級神顏」本人，全場驚呼他的臉龐比巴掌還小，獲得滿滿稱讚，他害羞表示「謝謝」，隨後謙虛表示「最近有被說臉的線條更立體了，所以要打分數的話92分」，不足的8分是近期右眼狀態怪怪的、忽大忽小。

▲▼ 訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲永瀨廉為自己的外貌謙虛打分數。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

永瀨廉擁有零死角高顏值，受封「國寶級神顏」，他出道以來首度來台見粉絲，對於自己的外貌，他表示：「我很常被稱讚臉的輪廓線條還有鼻子，所以對這兩個部分最有自信。」粉絲認為高橋海人長得越來越像，他則大笑反駁：「平常不覺得我們有點像，我也覺得他自己不會認為我們兩個有像。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過， 雖然粉絲都稱讚他是「零死角高顏值」，但永瀨廉透露「最近右眼大小不穩定，有時候太小，我也不知道為何」，被問到曾經對自己的臉說過話嗎？他笑得超開心回答：「我沒有試過，但下次我會試著跟我的右眼講個話。」並對自己的臉龐把分數92分，剩下的8分是因為「右眼大小不穩定」，對於外貌保養秘訣，他認為保持心態更重要。

這次為了戲劇《和富家少爺的戀愛太難了》來台，永瀨廉透飾演富少爺，在劇裡是生活白癡，他表示：「一般家事我都會做，唯獨不擅長下廚，我覺得我真的沒辦法。」就連荷包蛋也不會煎，現場向記者解釋「像是荷包蛋，到底要不要攪拌，還是直接那樣煎，那種程度的常識我都不知道」，但他最近有新技能就是會煎餃子，驕傲笑喊：「發現了一款為我而生的餃子！」

▲▼ 訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲永瀨廉感謝台灣粉絲熱情滿滿。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

首度到訪台灣，永瀨廉對於任何大小事都感到很新鮮，「不管是在路上、在車上，一個個都很新鮮，像是街上很多機車、招牌好多漢字，小事都可以很感動」，見面會上感受到粉絲的熱情，他感動地說：「應該是我要讓大家嗨，但反而是大家熱情滿滿讓我更嗨，搞得我也想要跟粉絲對抗，看誰更嗨。」

過去有台灣粉絲寫了King & Prince的故事拿到獎金，還因此飛到日本看演唱會，永瀨廉知曉此事，「非常非常開心，說不定有其他台灣人是因為這個得獎者的作品認識我們的團體，這是一個很棒的機會，讓我實際上感受到原來我們在粉絲心中是這麼巨大的存在」，這也讓他更想來台開唱，親自飛過來與粉絲見面，別再讓粉絲奔波飛到日本。

▲▼ 訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲永瀨廉打算買「台灣LV」茄芷袋給隊友。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

而他這次也有打算買特產給高橋海人，他笑著表示：「我還在考慮要買特別的，還是買一些大家都知道的特產。」記者推薦他茄芷袋，俗稱「台灣LV」，他表情為之一亮，湊上記者的電腦看，並表示「謝謝推薦！」他最後也表示，有機會的話想去夜市逛逛，下次再深入去別的景點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#李珠珢 碰上全壘打 甜笑扭腰超可愛～哈！哈哈！哈哈哈哈

推薦閱讀

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

專訪／王仁甫曾想生老三！　季芹「抵死不從」後悔了：擔心空巢期

專訪／王仁甫曾想生老三！　季芹「抵死不從」後悔了：擔心空巢期

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

永瀨廉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 親吻金秀賢畫面曝！　女星受牽連「新劇延播」曾拍上空裸戲被罵爆
  2. 胡瓜被白癡公主弄死　想帶瓜回家天王也瘋了
  3. 八點檔女星備戰世壯運舉重「訓練成果曝」！　火辣曲線藏不住
  4. 愷樂兒子1歲了！　曬寶寶萌照…眼前放「藍色1數字旗」辦抓周
  5. 陳冠霖罕見曝光父子合照！　兒「V臉挺鼻」獲讚：雙帥
  6. 吃播後催吐「竟吞下整支牙刷」！　陸網紅摀脖急就醫…掉進去了
  7. 上村謙信「香港猥褻女翻譯」最慘關10年！家人砸數百萬跨海打官司
  8. 快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望
  9. 《慶餘年》女星不甩與陳曉緋聞！曬辣照「胸前開洞」：誰說愛我不變
  10. 劉伊心解放比基尼「迸出巨胸」！轉身蜜桃臀全看光…生三寶不到1年

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366