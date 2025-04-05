訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

記者吳睿慈／台北報導

日本「國寶級神顏」永瀨廉4日在台舉辦見面會，一連2場與粉絲見面。他會後接受訪問，在場台灣眾媒體首度見識到「國寶級神顏」本人，全場驚呼他的臉龐比巴掌還小，獲得滿滿稱讚，他害羞表示「謝謝」，隨後謙虛表示「最近有被說臉的線條更立體了，所以要打分數的話92分」，不足的8分是近期右眼狀態怪怪的、忽大忽小。

▲永瀨廉為自己的外貌謙虛打分數。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



永瀨廉擁有零死角高顏值，受封「國寶級神顏」，他出道以來首度來台見粉絲，對於自己的外貌，他表示：「我很常被稱讚臉的輪廓線條還有鼻子，所以對這兩個部分最有自信。」粉絲認為高橋海人長得越來越像，他則大笑反駁：「平常不覺得我們有點像，我也覺得他自己不會認為我們兩個有像。」

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不過， 雖然粉絲都稱讚他是「零死角高顏值」，但永瀨廉透露「最近右眼大小不穩定，有時候太小，我也不知道為何」，被問到曾經對自己的臉說過話嗎？他笑得超開心回答：「我沒有試過，但下次我會試著跟我的右眼講個話。」並對自己的臉龐把分數92分，剩下的8分是因為「右眼大小不穩定」，對於外貌保養秘訣，他認為保持心態更重要。

這次為了戲劇《和富家少爺的戀愛太難了》來台，永瀨廉透飾演富少爺，在劇裡是生活白癡，他表示：「一般家事我都會做，唯獨不擅長下廚，我覺得我真的沒辦法。」就連荷包蛋也不會煎，現場向記者解釋「像是荷包蛋，到底要不要攪拌，還是直接那樣煎，那種程度的常識我都不知道」，但他最近有新技能就是會煎餃子，驕傲笑喊：「發現了一款為我而生的餃子！」

▲永瀨廉感謝台灣粉絲熱情滿滿。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



首度到訪台灣，永瀨廉對於任何大小事都感到很新鮮，「不管是在路上、在車上，一個個都很新鮮，像是街上很多機車、招牌好多漢字，小事都可以很感動」，見面會上感受到粉絲的熱情，他感動地說：「應該是我要讓大家嗨，但反而是大家熱情滿滿讓我更嗨，搞得我也想要跟粉絲對抗，看誰更嗨。」

過去有台灣粉絲寫了King & Prince的故事拿到獎金，還因此飛到日本看演唱會，永瀨廉知曉此事，「非常非常開心，說不定有其他台灣人是因為這個得獎者的作品認識我們的團體，這是一個很棒的機會，讓我實際上感受到原來我們在粉絲心中是這麼巨大的存在」，這也讓他更想來台開唱，親自飛過來與粉絲見面，別再讓粉絲奔波飛到日本。

▲永瀨廉打算買「台灣LV」茄芷袋給隊友。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）



而他這次也有打算買特產給高橋海人，他笑著表示：「我還在考慮要買特別的，還是買一些大家都知道的特產。」記者推薦他茄芷袋，俗稱「台灣LV」，他表情為之一亮，湊上記者的電腦看，並表示「謝謝推薦！」他最後也表示，有機會的話想去夜市逛逛，下次再深入去別的景點。