勝利被瘋傳準備復出發聲了！「都假的」吐藏6年心聲：罵我好玩嗎？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利過去因性招待事件，被控9項罪名，吃了1年6個月的牢飯後，於2023年2月出獄，繼續到各地狂歡開趴，經常被目擊到，近日傳出他正在中國等地接觸演藝圈相關人員，似乎仍對娛樂產業有著濃厚興趣，對此，他3日接受韓媒訪問，否認了最近關於他離開南韓前往中國籌劃事業的傳聞。

▲勝利澄清自己不打算回歸演藝圈。（圖／CFP）

根據韓媒《日間體育》報導，勝利受訪表示：「有關我離開韓國的說法並不屬實。我現在住在韓國，至於海外活動，僅僅是為了與舊友見面或參加婚禮等私事，沒有任何事業計劃。」此外，他還表示：「有人說我認識某大企業的第三代，但這並不是真的。因為我有許多海外朋友，偶爾會前往海外與他們見面，但並不是為了再做什麼事情。」

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▲勝利接受韓媒訪問。（圖／翻攝自勝利IG）

訪談中，勝利還無奈表示：「人們似乎覺得罵我、批評我很有趣。他們不叫我勝利，而是叫我失敗，就像是一種迷因一樣，覺得很好玩。」他進一步說道：「在私人領域，我也會更加謹慎行事，避免任何爭議，展現出更具責任感的樣貌。」

此前，2018年至2019年間，勝利因「Burning Sun事件」，被以特殊暴力教唆等共計9項罪名起訴，最終被判處1年6個月的徒刑並入獄服刑，於2023年2月出獄，出獄後依然是媒體追逐焦點，曾被目擊現身台北、菲律賓、香港、柬埔寨等地，與好友們一起同樂，還鬧出過劈腿緋聞。