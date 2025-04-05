ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

與李珠珢場邊玩嗨！　南珉貞認「想起自己妹妹」暖喊：想好好照顧她

記者黃皓瑋／綜合報導

現年20歲的南韓「三振舞女神」李珠珢（이주은），今年加入職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，並在近期正式展開應援活動，與同樣來自南韓的學姐南珉貞（남민정）合體，吸引大批粉絲到場支持。南珉貞則直呼李珠珢讓她想起了自己的妹妹，暖喊「想好好照顧她」。

▲▼富邦悍將啦啦隊Fubon Angels 開季媒體發佈會，左起李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者李毓康攝）

▲李珠珢（中）、南珉貞（右）先後加入Fubon Angels，左為李雅英（이아영）。（圖／資料照／記者李毓康攝）

南珉貞比李珠珢年長6歲，在去年（2024）來台加入Fubon Angels。她昨（4日）曬出與李珠珢在球場邊開心互動、玩耍的畫面，感性寫下：「我的任務是照顧珠珢寶寶，想起了我妹妹，想好好照顧她，希望妳也和我一起在這裏找到幸福。」，並以韓文向李珠珢喊話：「歡迎妳，珠珢寶寶」。貼文一出吸引破萬名網友按讚，許多人紛紛留言直呼「最貼心的台南小姐姐」、「大公主照顧小公主」、「珉貞真的是最有愛的姐姐」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼南珉貞曬出與李珠珢在場邊的互動。（Instagram／minjeong_w_）

值得一提的是，南珉貞日前才宣布將中斷在南韓的活動，全心專注於在台灣的發展，坦言1年來對台灣累積了深厚的情感：「我在台灣受到很多人的喜愛，所以我想報答大家對我的喜愛。我會努力抓住更多的機會，請支持我。我要台灣的全部。」

▲▼南珉貞韓籍啦啦隊女團「2S」粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲南珉貞日前宣佈將專注在台發展。（圖／資料照／記者李毓康攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

推薦閱讀

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

專訪／王仁甫曾想生老三！　季芹「抵死不從」後悔了：擔心空巢期

專訪／王仁甫曾想生老三！　季芹「抵死不從」後悔了：擔心空巢期

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

《白雪公主》票房、評價跌穿地心！迪士尼急喊停真人版《魔髮奇緣》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮！　隔空嘲：活該被寫進歌裡

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」！IG辣照全刪　曾演《AV帝王》

快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望

台女星嫁香港豪門7年首鬆口離婚！婚變導火線曝光…丈夫家世驚人

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

BL劇男星被爆「私約女粉」去U2！　曖昧對話外洩「通常都情侶去」

L級女優「水太黃」吸1700萬人朝聖！　穿尿色比基尼致歉被讚翻

林美貞突發「畢業文」瘋傳情變！與孫興分合24年…3個月前認復合

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

南珉貞, 李珠珢, 이주은, 남민정

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 親吻金秀賢畫面曝！　女星受牽連「新劇延播」曾拍上空裸戲被罵爆
  2. 胡瓜被白癡公主弄死　想帶瓜回家天王也瘋了
  3. 八點檔女星備戰世壯運舉重「訓練成果曝」！　火辣曲線藏不住
  4. 愷樂兒子1歲了！　曬寶寶萌照…眼前放「藍色1數字旗」辦抓周
  5. 陳冠霖罕見曝光父子合照！　兒「V臉挺鼻」獲讚：雙帥
  6. 吃播後催吐「竟吞下整支牙刷」！　陸網紅摀脖急就醫…掉進去了
  7. 上村謙信「香港猥褻女翻譯」最慘關10年！家人砸數百萬跨海打官司
  8. 快訊／BL劇男星張家陞認「約女粉去U2」對話　道歉：讓大家失望
  9. 《慶餘年》女星不甩與陳曉緋聞！曬辣照「胸前開洞」：誰說愛我不變
  10. 劉伊心解放比基尼「迸出巨胸」！轉身蜜桃臀全看光…生三寶不到1年

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366