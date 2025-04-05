與李珠珢場邊玩嗨！　南珉貞認「想起自己妹妹」暖喊：想好好照顧她

記者黃皓瑋／綜合報導

現年20歲的南韓「三振舞女神」李珠珢（이주은），今年加入職棒富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，並在近期正式展開應援活動，與同樣來自南韓的學姐南珉貞（남민정）合體，吸引大批粉絲到場支持。南珉貞則直呼李珠珢讓她想起了自己的妹妹，暖喊「想好好照顧她」。

▲李珠珢（中）、南珉貞（右）先後加入Fubon Angels，左為李雅英（이아영）。（圖／資料照／記者李毓康攝）



南珉貞比李珠珢年長6歲，在去年（2024）來台加入Fubon Angels。她昨（4日）曬出與李珠珢在球場邊開心互動、玩耍的畫面，感性寫下：「我的任務是照顧珠珢寶寶，想起了我妹妹，想好好照顧她，希望妳也和我一起在這裏找到幸福。」，並以韓文向李珠珢喊話：「歡迎妳，珠珢寶寶」。貼文一出吸引破萬名網友按讚，許多人紛紛留言直呼「最貼心的台南小姐姐」、「大公主照顧小公主」、「珉貞真的是最有愛的姐姐」。

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▼南珉貞曬出與李珠珢在場邊的互動。（Instagram／minjeong_w_）



值得一提的是，南珉貞日前才宣布將中斷在南韓的活動，全心專注於在台灣的發展，坦言1年來對台灣累積了深厚的情感：「我在台灣受到很多人的喜愛，所以我想報答大家對我的喜愛。我會努力抓住更多的機會，請支持我。我要台灣的全部。」

▲南珉貞日前宣佈將專注在台發展。（圖／資料照／記者李毓康攝）