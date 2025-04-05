金賽綸離世49天！　14年摯友金寶羅「百字文哀悼」曝她生前燦笑片

記者張筱涵／綜合報導

年僅25歲的金賽綸今年2月16日離世，5日是她離世49天的日子，在韓傳統上會為故人進行超渡儀式。摯友金寶羅也在這個日子表達哀悼之意，字句間都是充滿對小5歲的妹妹珍惜與不捨。

▲金賽綸和金寶羅認識14年。（圖／翻攝自Instagram）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金賽綸、李秀賢和金寶羅感情要好。（圖／翻攝自Instagram）



金寶羅於5日發文追思：「妳11歲，我16歲，在試鏡現場第一次見到妳，不知為何妳對我那麼感興趣，在我旁邊嘰哩呱啦講個不停。從這個緣份起源，到升上國中的妳、升上高中的妳、突然開車來的妳、喜歡收手寫信的妳，所以即使不是生日，我也開始產生平常傳訊息、寫信給妳的樂趣，看了相簿，發現自己當時的風格是這樣呢呵呵，最討厭寒冷的老么，偏偏今天是雨天，別跌倒了，傻瓜，好好收下我的信吧。」

▲金寶羅哀悼金賽綸。（圖／翻攝自Instagram／kim_bora95）

▲金寶羅以字句表達心境。（圖／翻攝自Instagram／kim_bora95）



不只如此，金寶羅也截圖了一段話，上面寫著「或許是再也無法相遇的緣分，但能擁有曾共度的那一瞬間，也是件不錯的事吧」，接著公開了兩人過去的合影，影片中的她們都是粉色髮，她擺出搞怪的表情逗笑了對方，而她也在這篇限時動態寫下：「常顧著講話都沒吃到飯的小賽綸啊，現在就吃飽後再說吧。」字裡行間流露著濃濃的不捨與懷念。

▲金寶羅上傳過去和金賽綸的合影。（圖／翻攝自Instagram／kim_bora95）