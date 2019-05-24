彩虹同婚／Selina見證同志結婚爆哭！盼世界尊重：愛不分性別

記者盧薇淩／台北報導

同婚法通過後，24日起開放辦理結婚登記，歌手Hush 22日在臉書透露向爸媽出櫃，爸爸回覆「沒什麼好對不起我們的」，讓大批網友相當感動。演藝圈內許多藝人出面力挺同志，Selina（任家萱）透露身旁有同志朋友在美國登記結婚，回來台北時辦了小型婚禮，讓參加婚禮的她感動落淚，但也想到同志不能在自己生長的環境被認同，讓她決定出面挺同。

▲Selina見證同志婚禮落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

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Selina力挺同志，她22日向《ETtoday星光雲》透露，有高中同學在美國登記結婚，「她回來台北時，辦了一個小型的婚禮。我有特別去祝福，非常感動。」在場的她，見到同志朋友終成連理，兩人互講誓詞，幸福畫面讓她忍不住感動落淚，更說：「那個時候就在想，愛真的不分性別，希望地球每一個角落，每一個人，都能尊重這份愛。」而如今台灣成為亞洲第一同婚合法國家，524起開放同志登記結婚，也讓她非常感動。





▲Selina力挺同志。（圖／記者屠惠剛攝）

524同志婚姻上路，台北市已有146對同志預約登記在524當天結婚，是全台最多，而台北市政府除了舉辦戶外婚禮派對，還設立拍照打卡點；明早上8點30分將開放登記，將到信義區戶政事務所登記結婚的有作家陳雪及早餐人、網路圖文作家厭世姬及伴侶簡莉穎、劇場人鵬鵬及大資、知名影音創作者逼逼日記、在歌手蔡健雅演唱會宣布結婚的小銘及小玄、曾辦過同志佛化婚禮的雅婷及美瑜。