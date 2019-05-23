大S狂減肥曝「沒戲演」背後原因　網：好鼻酸！

記者林彥君／台北報導

大S、小S、范曉萱和阿雅上WeTV《我們是真正的朋友》，4人合體遊緬甸，節目中挑戰閨蜜時尚大片拍攝，4人換上白色洋裝，在稻田中展現閨蜜們的優雅氣質，又在小巴中穿上白襯衫與黑褲，紳士風格更展現婀娜蹲姿的好身材。

▲大S、小S、范曉萱和阿雅在節目中拍時尚照。（圖／WeTV提供）

小S看到照片直說，連阿雅都有臥蠶，有臥蠶就是笑起來比較漂亮。讓大S聽完忍不住說，「不是從我們出生，姊姊就是比你漂亮嗎？你到底想翻盤到什麼時候？外表只是皮囊，沒什麼重要。」

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一旁的阿雅則虧大S，不在意外表但前陣子瘋狂減肥，大S笑說：「我懷孕時胖嘟嘟出來工作，不是更沒人要我嗎？」之後小S談到歲數的問題，大S說：「請你不要一直講歲數，所以我就沒有戲演啦！」讓網友看得鼻酸。

▲大S、小S、范曉萱和阿雅到緬甸出外景。（圖／WeTV提供）



小S在節目中經常補畫眉，阿雅也常拿小S最在意的「眉毛」來反擊，「熙娣其實你的眉毛真的沒有一樣（高）！」讓網友打趣說，小S簡直掉進眉毛的漩渦，而大S甚至將節目小S補眉畫面截圖，分享在微博，「化妝最難的是哪一步？很明顯的嘛！」節目每周四晚間8點播出。

▲大S、小S、范曉萱和阿雅。（圖／WeTV提供）