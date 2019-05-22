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贈票／孝琳首次個人巡演　六月熱力開唱

App小組／綜合報導

以團體SISTAR主唱出道的孝琳，6月22日即將以個人身分在ATT SHOWBOX 大直館火熱開唱，擁有「韓國碧昂絲」稱號的她，以極具爆發力的嗓音與優秀的唱功贏得許多粉絲喜愛，今年宣布展開個人世界巡迴演唱會【2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] 】，其中一場就在台灣！孝琳將會表演得到許多喜愛的個人SOLO歌曲、SISTAR組曲以及人氣韓國電視劇主題曲等多樣的舞台給各位粉絲。鐵粉們，千萬不能錯過最精彩的孝琳個人演唱會！

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▲孝琳六月來台開唱 。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd）

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去年孝琳受邀來台表演，推出全新音樂計畫「SET UP TIME」，發行三張一系列的數位單曲，引起熱烈的討論和高度迴響。 這次世界巡迴演唱會，她將踏出韓國，與海外粉絲分享好音樂。這場演唱會更加碼推出許多驚喜，6月22日台灣場，孝琳將獻唱5月15日回歸的新歌！ 不僅如此，購買特定票價者還有機會抽到和孝琳合照、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等好禮！孝琳特別感謝去年來台灣表演時，粉絲到場熱情應援，站在舞台上看到粉絲為她歡呼的瞬間，對她來說非常幸福，6月22日她也將和粉絲們一起製造幸福的時光，帶來盡興的舞台。趕快下載新聞雲App，搶抽門票進場支持孝琳！

▲孝琳六月來台開唱。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd）

▲▼孝琳六月來台開唱。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd）

▲孝琳六月來台開唱。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd）

【活動方式】
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◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】
◎活動時間： 5月22日至5月26日2359止。
◎得獎獎項： 孝琳演唱會門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字

孝琳, 演唱會, Hyolyn, sistar

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