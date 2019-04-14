黑毛帽男現身民族國小打籃球！　一看是「超大咖天王」

記者許皓婷／綜合報導

天王周杰倫出道以來跨足許多領域，無論是音樂、電影皆有亮眼成績，平常的興趣更是廣泛，不但喜歡變魔術，也熱衷於打籃球，他近日則和好友劉畊宏、小刀等人現身台北的民族國小打球，讓網友看了直呼想巧遇。

▲周杰倫私下熱愛打籃球。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

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周杰倫近日在IG上PO出打球的影片，只見他戴毛帽、穿得全身黑，同行的還有劉畊宏、小刀等人，一群人現身台北市的民族國小籃球場，他更開心地說：「隨便打打，放鬆一下。」只見畫面中，他大秀球技，不但投籃精準，還運球時用假動作騙人，最後更把球放進肚子裡，可見天王的花招之多。

▲周杰倫、劉畊宏、小刀在民族國小打球。（圖／翻攝自IG／周杰倫）



周杰倫PO出打球的影片後，引來網友大讚：「被演藝圈耽誤的籃球員」、「漂亮的假動作，帥呆了」、「隨便打打都這麼帥」，更被眼尖網友發現他打球的地點是在台北市的民族國小，「民族我家旁邊欸」、「是民族國小」、「好想遇到哥中之哥」。

而周杰倫9日下午現身台北市民族國小，當時就吸引大批學生朝聖，搶著跟他要簽名，引起極大騷動，顯示出道多年的他，在小學生界還是超夯，他也親切地幫小朋友簽名：「你們開心我就開心。」笑說像是自己在辦學校簽名會，而且也很有剛出道時的感覺。

事實上，周杰倫現身民族國小，是為了自己監製的電影《叱吒風雲》，當天是到場監督，不止他，包括主演的老婆昆凌、男主角曹佑寧，還有擔任出品人的劉畊宏、小刀和導演陳奕先也都現身，王婉霏也跟在一旁。

▲周杰倫、劉畊宏、小刀為了電影《叱吒風雲》現身民族國小。（圖／翻攝自IG／劉畊宏）