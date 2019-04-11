許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

記者許皓婷／綜合報導

藝人許瑋甯因日前在Instagram上點讚了一篇寫有「阿六仔」的貼文，再度挑起兩岸敏感神經，被大陸網友挖出貼文後遭到砲轟，更揚言要封殺她，她11日則在微博發文澄清，更直接關閉了Instagram帳號。

▲許瑋甯Instagram點讚貼文，內容意外引起爭議。（圖／翻攝自微博）

大陸微博網友10日挖出一篇Instagram貼文，上面寫著：「阿六仔滿到炸開的地方，這時候我們突然愛國情操爆棚，來自台灣台灣。」而許瑋甯則在底下按讚，不料，此舉卻引發大陸網友不滿，質疑她是台獨，更揚言要封殺，還有大票網友湧進她的Instagram謾罵。

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▲許瑋甯點讚「阿六仔」貼文，被大陸網友砲轟。（圖／翻攝自微博）



許瑋甯11日凌晨隨即在微博發文：「我剛剛才發現自己犯了一個奇蠢無比的錯誤。」並表示自己平時在Instagram上習慣只看圖，不會仔細看文字，「這次就是只看圖就習慣性點了讚」，她更表示：「在看清文字內容之後簡直是想抽自己大嘴巴，我平時最討厭這樣的言論，現在居然蠢到去點讚。」

而許瑋甯也透露：「一直以來，我都公開說，我的祖籍在中國安徽的蕪湖。現在家人都搬到了南京。」她更認為：「海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裡，都讓我有家的歸屬感。」並表示自己是混血兒，所以比別人都更需要身份認同和歸屬感，並表明自己的立場：「海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裡，都讓我有家的歸屬感。」最後更直接關閉了Instagram帳號，「今後我會更加謹言慎行，我將關停ins帳號，以督促自己嚴格反省」。

▲許瑋甯微博發文。（圖／翻攝自微博／許瑋甯）