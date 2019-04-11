ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

記者許皓婷／綜合報導

藝人許瑋甯因日前在Instagram上點讚了一篇寫有「阿六仔」的貼文，再度挑起兩岸敏感神經，被大陸網友挖出貼文後遭到砲轟，更揚言要封殺她，她11日則在微博發文澄清，更直接關閉了Instagram帳號。

▲許瑋甯點讚阿六仔貼文被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲許瑋甯Instagram點讚貼文，內容意外引起爭議。（圖／翻攝自微博）

大陸微博網友10日挖出一篇Instagram貼文，上面寫著：「阿六仔滿到炸開的地方，這時候我們突然愛國情操爆棚，來自台灣台灣。」而許瑋甯則在底下按讚，不料，此舉卻引發大陸網友不滿，質疑她是台獨，更揚言要封殺，還有大票網友湧進她的Instagram謾罵。

請繼續往下閱讀...

▲許瑋甯點讚阿六仔貼文被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲許瑋甯點讚阿六仔貼文被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲許瑋甯點讚「阿六仔」貼文，被大陸網友砲轟。（圖／翻攝自微博）

許瑋甯11日凌晨隨即在微博發文：「我剛剛才發現自己犯了一個奇蠢無比的錯誤。」並表示自己平時在Instagram上習慣只看圖，不會仔細看文字，「這次就是只看圖就習慣性點了讚」，她更表示：「在看清文字內容之後簡直是想抽自己大嘴巴，我平時最討厭這樣的言論，現在居然蠢到去點讚。」

而許瑋甯也透露：「一直以來，我都公開說，我的祖籍在中國安徽的蕪湖。現在家人都搬到了南京。」她更認為：「海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裡，都讓我有家的歸屬感。」並表示自己是混血兒，所以比別人都更需要身份認同和歸屬感，並表明自己的立場：「海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裡，都讓我有家的歸屬感。」最後更直接關閉了Instagram帳號，「今後我會更加謹言慎行，我將關停ins帳號，以督促自己嚴格反省」。

▲許瑋甯點讚阿六仔貼文被砲轟。（圖／翻攝自微博）

▲許瑋甯微博發文。（圖／翻攝自微博／許瑋甯）

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

推薦閱讀

郭彥甫「崩潰想輕生」　曹西平怒斥：你有什麼好哭的！

郭彥甫「崩潰想輕生」　曹西平怒斥：你有什麼好哭的！

林允、汪東城「私下聊天截圖」曝光！網一看怒了：很不禮貌

林允、汪東城「私下聊天截圖」曝光！網一看怒了：很不禮貌

2月爆秘戀…吳謹言、洪堯「親密合照再外流」　手滑秒刪被抓包

2月爆秘戀…吳謹言、洪堯「親密合照再外流」　手滑秒刪被抓包

火箭少女「登NBA表演新歌」　影片曝光…網崩潰：根本廣場舞

火箭少女「登NBA表演新歌」　影片曝光…網崩潰：根本廣場舞

吳尊「第一次帶Max去剪髮」　新造型曝光…網一看：根本變Neinei

吳尊「第一次帶Max去剪髮」　新造型曝光…網一看：根本變Neinei

《跑男7》最新嘉賓有王嘉爾！　還有「陸劇男神」名單曝光

《跑男7》最新嘉賓有王嘉爾！　還有「陸劇男神」名單曝光

《炮仔聲》李燕懷孕「堅持這件事」　鬧翻夫家阿嬤…網怒：超自私

《炮仔聲》李燕懷孕「堅持這件事」　鬧翻夫家阿嬤…網怒：超自私

《玩很大》小豬、峮峮走光了！穿熱褲…腳一抬「底褲全露」羞爆

《玩很大》小豬、峮峮走光了！穿熱褲…腳一抬「底褲全露」羞爆

《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景！

《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景！

江宏傑問：愛爸爸嗎？　1歲小小愛「秒回3字」奶音萌炸！

江宏傑問：愛爸爸嗎？　1歲小小愛「秒回3字」奶音萌炸！

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

韓媒：黃荷娜的共犯就是朴有天！　分手後「今年初還一起吸毒」

2網紅拍片殺人！「無辜路人被逼跳河」哭求饒：放過我　冷血推下4m高慘死

娶了空姐妻還不夠！　中天男主播私會甜心記者…「被爆親暱照流出」激怒正宮

張軒睿問：聽過羅志祥歌嗎？Selina秒安靜　網嚇呆：那是她前男友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許瑋甯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡依林「折手舞」怎麼來的？美劇史上最多跨性別演員就看這部
  2. 前男友媽勸婚：很想抱小孩！　大牙「超魄力回一串話」長輩臉都垮了
  3. 瘋電影／魔劍少年　只要出生在對的地方魯蛇可變亞瑟王
  4. 乳溝女神解放！張香香只穿內衣「飽滿雪乳壓床」　邪惡視角辣噴鼻血
  5. 許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人
  6. 潤娥親做「中式料理」！燙肉片＋淋熱油帥炸　網看傻：有什麼做不到
  7. 雷／《小時光》首播笑入坑！怪咖學霸撞車錯包「糗拿她的衛生棉」　
  8. 《青春有你》剛播完…網爆「女生版名單已出爐」！　驚見PD48出道偶像
  9. 影／阿Sa、吳慷仁《非分熟女》大膽預告　「浴缸濕身DIY」解放慾望
  10. 李晨舊愛摸黑翻垃圾堆！　「鼻孔塞2坨衛生紙」狼狽模樣曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366