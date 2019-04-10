2月爆秘戀…吳謹言、洪堯「親密合照再外流」　手滑秒刪被抓包

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星吳謹言演出《延禧攻略》「魏瓔珞」一角後爆紅，感情世界也備受關注，先前爆出秘戀在《延禧》飾演「弘晝」（弘昼）的洪堯，但她當時直接否認戀情，男方卻在10日疑似手滑PO出兩人親密合照，隨即又刪除，在網路上掀起熱議。

▲吳謹言、洪堯2月就曾爆出緋聞。（圖／翻攝自微博）



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洪堯10日早上發微博，除了PO出自己的3張自拍照之外，還疑似手滑，連帶PO出了和吳謹言的親密合照，只見該張照片中，女方親密地靠在他的肩膀上，露出燦笑，他則閉眼靠著對方，但他卻在發布的23分鐘後，又火速刪除該條微博，引起外界熱議。

▲洪堯PO和吳謹言合照，隨即刪除。（圖／翻攝自微博）



事實上，吳謹言、洪堯2月才剛被網友爆料疑似拍《標化女王》（後更名為標化人生）時日久生情，更透露在峇里島目擊2人蹤影：「前幾天一起海邊度假被偶遇了。」爆料人士稱2人在一起應該還沒有多長時間，不過因為爆料起初傳開時，並沒有實際的照片，網友普遍認為真實性有待商確。

但吳謹言隨即透過微博駁斥謠言，並發出一張圖片寫著：「我不是、我沒有、別瞎說！」以幽默方式直接否認戀情。然而，相隔不到幾個小時，立刻有網友曝光2人的親暱同框照，雙方身穿情侶裝，戴著同款耳環、戒指，面對面自拍。

▲洪堯、吳謹言2月被爆同遊峇里島。（圖／翻攝自微博）