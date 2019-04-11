ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

記者許皓婷／綜合報導

藝人許瑋甯因在Instagram上點讚了一篇寫有「阿六仔」的貼文，慘遭大陸網友砲轟，更揚言要封殺她，她11日火速在微博發文澄清，還直接關閉了Instagram帳號，更透過陸媒《中國電影報導》發出手寫信道歉，表明立場「這世界上只有一個中國」。

▲許瑋甯。（圖／翻攝自微博）

▲許瑋甯IG按讚阿六仔貼文，隨即在微博發文致歉。（圖／翻攝自微博／許瑋甯）

請繼續往下閱讀...

許瑋甯因按讚一篇Instagram貼文，上面寫著：「阿六仔滿到炸開的地方，這時候我們突然愛國情操爆棚，來自台灣台灣。」此舉卻引發大陸網友不滿，質疑她是台獨，更揚言要封殺，還有大票網友湧進她的Instagram謾罵，她11日凌晨火速在個人微博發文道歉，更表示：「海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裡，都讓我有家的歸屬感。」

▲許瑋甯。（圖／翻攝自微博）

▲許瑋甯微博發文表示「兩岸都是一家人」。（圖／翻攝微博／許瑋甯）

而許瑋甯更藉由陸媒《中國電影報導》發出「手寫信」道歉，她透露自己昨天整晚沒睡，內心懊惱又悔恨，「出現這樣的錯誤，第一反應不是自己受到怎樣的影響，而是會帶給多少人麻煩」，她表示媽媽祖籍在中國安徽，爸爸是美國義大利混血，「長著跟周圍不一樣的臉，小時候無論在任何地方，我都被認為是外地人，長大以後，乾脆跟自己說，我就是許家人。」

針對外界懷疑的台獨，許瑋甯直接表明立場：「這世界上只有一個中國，我不支持台獨，我討厭分裂。」並表示喜歡大家和睦相處，更直言：「大家可以批評我，罵我，因為我確實做錯了事。現在有這樣的一個機會說出心裡話，表明我的立場，我已很感恩，最後，再次向所有人誠懇致歉。對不起。」

▲許瑋甯。（圖／翻攝自微博）

▲許瑋甯手寫信。（圖／翻攝微博／《中國電影報導》）

推薦閱讀

《玩很大》小豬、峮峮走光了！穿熱褲…腳一抬「底褲全露」羞爆

《玩很大》小豬、峮峮走光了！穿熱褲…腳一抬「底褲全露」羞爆

2月爆秘戀…吳謹言、洪堯「親密合照再外流」　手滑秒刪被抓包

2月爆秘戀…吳謹言、洪堯「親密合照再外流」　手滑秒刪被抓包

《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景！

《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景！

林允、汪東城「私下聊天截圖」曝光！網一看怒了：很不禮貌

林允、汪東城「私下聊天截圖」曝光！網一看怒了：很不禮貌

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

江宏傑問：愛爸爸嗎？　1歲小小愛「秒回3字」奶音萌炸！

江宏傑問：愛爸爸嗎？　1歲小小愛「秒回3字」奶音萌炸！

《跑男7》最新嘉賓有王嘉爾！　還有「陸劇男神」名單曝光

《跑男7》最新嘉賓有王嘉爾！　還有「陸劇男神」名單曝光

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

《炮仔聲》李燕懷孕「堅持這件事」　鬧翻夫家阿嬤…網怒：超自私

《炮仔聲》李燕懷孕「堅持這件事」　鬧翻夫家阿嬤…網怒：超自私

郭彥甫「崩潰想輕生」　曹西平怒斥：你有什麼好哭的！

郭彥甫「崩潰想輕生」　曹西平怒斥：你有什麼好哭的！

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

胡睿兒的奧迪TT還在！　靠林采緹養一家3口…每晚直播驚見「黑黑一塊走光了」

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

《炮仔聲》李燕「入夢道別消失」　陳冠霖崩潰痛哭！

認了？熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！　下秒驚覺說錯話…全場愣住

獨家／夏如芝「小7歲男友」是藝人！　秘戀半年IG被抓包

許瑋甯「IG點讚阿六仔貼文」陸網友揚言封殺！出面認錯：兩岸一家人

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

林明禎驚險走光！「E級渾圓形狀全都露」　她超羞秒速拉衣…畫面瘋傳

《玩很大》黑隊隊長換他！　隔4年合體小鬼…網嗨翻：《角頭》團聚了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許瑋甯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 董事長樂團再添光！　MV入圍「國際電影音樂節」
  2. 圖多／邵雨薇紅唇濕身照曝光！　被帥男壓在地上「狂拍」
  3. 余天「教唆綁架」孫女　搞笑擋女婿：把門鎖起來！
  4. 快訊／鄭俊英淫魔群組3人認罪！　崔鍾訓、Roy Kim收藏7部偷拍片曝光
  5. 直擊《跑男》錄影現場！　新嘉賓是「台灣偶像劇男神」
  6. 庾澄慶罕見曬女兒！　合照曝光「太可愛了！」網驚：神基因
  7. 《與惡》是國家建設的一部分！網淚讚：第一次覺得納稅錢沒白繳
  8. 獨家／《復仇者聯盟4》全台第1場「早上6點」在這裡！　預售搶票攻略出爐
  9. 獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症
  10. 崔鍾訓爆「7年前就下藥性侵」！　受害女被迷昏失身…勝利夜店也用這種藥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366