快訊／許瑋甯手寫信道歉　「世界上只有一個中國」

記者許皓婷／綜合報導

藝人許瑋甯因在Instagram上點讚了一篇寫有「阿六仔」的貼文，慘遭大陸網友砲轟，更揚言要封殺她，她11日火速在微博發文澄清，還直接關閉了Instagram帳號，更透過陸媒《中國電影報導》發出手寫信道歉，表明立場「這世界上只有一個中國」。

▲許瑋甯IG按讚阿六仔貼文，隨即在微博發文致歉。（圖／翻攝自微博／許瑋甯）

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許瑋甯因按讚一篇Instagram貼文，上面寫著：「阿六仔滿到炸開的地方，這時候我們突然愛國情操爆棚，來自台灣台灣。」此舉卻引發大陸網友不滿，質疑她是台獨，更揚言要封殺，還有大票網友湧進她的Instagram謾罵，她11日凌晨火速在個人微博發文道歉，更表示：「海峽兩岸都是一家人，無論走到哪裡，都讓我有家的歸屬感。」

▲許瑋甯微博發文表示「兩岸都是一家人」。（圖／翻攝微博／許瑋甯）

而許瑋甯更藉由陸媒《中國電影報導》發出「手寫信」道歉，她透露自己昨天整晚沒睡，內心懊惱又悔恨，「出現這樣的錯誤，第一反應不是自己受到怎樣的影響，而是會帶給多少人麻煩」，她表示媽媽祖籍在中國安徽，爸爸是美國義大利混血，「長著跟周圍不一樣的臉，小時候無論在任何地方，我都被認為是外地人，長大以後，乾脆跟自己說，我就是許家人。」

針對外界懷疑的台獨，許瑋甯直接表明立場：「這世界上只有一個中國，我不支持台獨，我討厭分裂。」並表示喜歡大家和睦相處，更直言：「大家可以批評我，罵我，因為我確實做錯了事。現在有這樣的一個機會說出心裡話，表明我的立場，我已很感恩，最後，再次向所有人誠懇致歉。對不起。」

▲許瑋甯手寫信。（圖／翻攝微博／《中國電影報導》）