直搗Lamigirls休息室　隊員包圍沈玉琳「上衣快爆了」

記者許逸群／台北報導

藝人沈玉琳日前錄東森《玉琳哥來代班》，帶著火辣女模陳育涵與林茉晶突襲Lamigirls休息室，一窺啦啦隊員的私下模樣。過程中，意外發現網紅琳妲竟然也是Lamigirls一員，逗趣的是，這次風水輪流轉，上次琳妲擔任沈玉琳的助理，這次換沈玉琳化身啦啦隊成員，賣力練舞！

▲沈玉琳塞進小號球衣，被美女隊員們包圍。（圖／東森提供）



沈玉琳一進到啦啦隊休息室，立刻發現熟悉的臉孔，就是曾上節目擔任來賓的網紅琳妲。身為Lamigirls前輩的琳妲跟沈玉琳下馬威：「上次是我當你的助理，這次換你當我的助理了！」琳妲隨即拿小號球衣讓沈玉琳試穿，隊員也搶著和沈玉琳拍照，讓他瞬間被美女包圍，露著大肚子都甘願。

請繼續往下閱讀...

▲沈玉琳賣力為球隊加油。（圖／東森提供）

不過沈玉琳爽歸爽，可沒有忘記這次代班的目的是要幫Lamigo加油。原來啦啦隊在上台前，都需要先在練舞室練舞，將最好的一面呈現給觀眾，背後需要付出極大努力，而沈玉琳不情願的跟著練，才不到10分鐘的時間就氣喘吁吁，直呼：「最近的醫院在哪裡，我不行了！」

▲沈玉琳擔任球隊嘉賓。（圖／東森提供）

沈玉琳賣力的跳舞，讓Lamigo球團讚賞，於是讓他如願以償，擔任在桃園國際棒球場主場的開球嘉賓。開球儀式開始時，沈玉琳不改搞怪風格，先來個「空氣投球」，第二次投球還差點砸到擔任打擊手的女模陳育涵，令人捏把冷汗。