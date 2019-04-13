ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直搗Lamigirls休息室　隊員包圍沈玉琳「上衣快爆了」

記者許逸群／台北報導

藝人沈玉琳日前錄東森《玉琳哥來代班》，帶著火辣女模陳育涵與林茉晶突襲Lamigirls休息室，一窺啦啦隊員的私下模樣。過程中，意外發現網紅琳妲竟然也是Lamigirls一員，逗趣的是，這次風水輪流轉，上次琳妲擔任沈玉琳的助理，這次換沈玉琳化身啦啦隊成員，賣力練舞！

▲▼沈玉琳。（圖／東森提供）

▲沈玉琳塞進小號球衣，被美女隊員們包圍。（圖／東森提供）

沈玉琳一進到啦啦隊休息室，立刻發現熟悉的臉孔，就是曾上節目擔任來賓的網紅琳妲。身為Lamigirls前輩的琳妲跟沈玉琳下馬威：「上次是我當你的助理，這次換你當我的助理了！」琳妲隨即拿小號球衣讓沈玉琳試穿，隊員也搶著和沈玉琳拍照，讓他瞬間被美女包圍，露著大肚子都甘願。

請繼續往下閱讀...

▲▼沈玉琳。（圖／東森提供）

▲沈玉琳賣力為球隊加油。（圖／東森提供）

不過沈玉琳爽歸爽，可沒有忘記這次代班的目的是要幫Lamigo加油。原來啦啦隊在上台前，都需要先在練舞室練舞，將最好的一面呈現給觀眾，背後需要付出極大努力，而沈玉琳不情願的跟著練，才不到10分鐘的時間就氣喘吁吁，直呼：「最近的醫院在哪裡，我不行了！」

▲▼沈玉琳。（圖／東森提供）

▲沈玉琳擔任球隊嘉賓。（圖／東森提供）

沈玉琳賣力的跳舞，讓Lamigo球團讚賞，於是讓他如願以償，擔任在桃園國際棒球場主場的開球嘉賓。開球儀式開始時，沈玉琳不改搞怪風格，先來個「空氣投球」，第二次投球還差點砸到擔任打擊手的女模陳育涵，令人捏把冷汗。

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

推薦閱讀

獨家／錄影一卡秒淚崩　雙胞胎佩佩「人生黑暗期」

獨家／錄影一卡秒淚崩　雙胞胎佩佩「人生黑暗期」

韋佳德登義大利節目　網友讚「帶台灣走上國際舞台」

韋佳德登義大利節目　網友讚「帶台灣走上國際舞台」

邰智源曝《木曜》一日幕僚效益：還是虧損的狀態

邰智源曝《木曜》一日幕僚效益：還是虧損的狀態

獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

獨家／《上班這黨事》明最後錄影　陳建州：昨天才知道

孫鵬低頭沉默5秒⋯說不出話哭了「不知明天會發生什麼」

孫鵬低頭沉默5秒⋯說不出話哭了「不知明天會發生什麼」

獨家／林志玲西門快閃　爸默默到場遠觀：私情顧不得

獨家／林志玲西門快閃　爸默默到場遠觀：私情顧不得

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影

獨家／TVBS《上班這黨事》確定收攤！明天最後一次錄影

獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症

獨家／小小瑜遇三寶機車「倒著騎撞過來」罹創傷後遺症

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光　憲哥一聽搖頭：我反對

23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光　憲哥一聽搖頭：我反對

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

青峰唱一半…看到「最愛的他」驚喜現身爆淚！　蔡依林和粉絲全哭了

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

PTT爆紅「世貿Mega戰鬥哥」現況曝光！　8年後娶美嬌娘變「科技新貴」

23歲存到100萬！瑤瑤「細節省錢法」曝光　憲哥一聽搖頭：我反對

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

蔡依林首登《歌手》飆高音！　合體青峰唱神曲…網跪：太強了

男星和女經紀人開房7hrs…事後「手上驚見驗孕棒」　仙女級妻子心碎刪光親密照

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！　雪球S曲線被看光…網跪：最強神基因

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

沈玉琳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 母親節寵妻遊倫敦　小馬疑「再傳喜事」：交給上帝
  2. 饒舌歌手被槍擊亡…追思會再爆持槍殺人！　「1死4傷」上千人逃竄畫面曝光
  3. 愷樂喝喜酒穿這樣！　「貼身白T」合照新娘…網讚：很有禮貌
  4. 想像一下有心臟病…脫口秀演員台上猝死　觀眾以為「正常發揮」繼續笑
  5. 《炮仔聲》至明硬起來抓內賊…「轟韻如離開林家」　觀眾狂喜：爽啦！
  6. 豪宅屁孩訂披薩「付零錢全丟地上」！　外送員忍淚跪撿遭羞辱：這種人還能做什麼
  7. 謝和弦暫緩生子計畫！心疼妻打排卵針..32歲生日：她是最好禮物
  8. 直搗Lamigirls休息室　隊員包圍沈玉琳「上衣快爆了」
  9. 野生3藝人坐路邊聊天！　她0偽裝被認出…網全歪樓：不是剛出獄嗎
  10. 美IMDb觀眾評9.6高分大推《與惡》　網：打爆大陸編劇頭，只會寫情情愛愛...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366