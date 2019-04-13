韓劇真實上演！與好友愛上同個女生　振永霸氣：我告白了

記者吳睿慈／首爾報導

南韓青春戲劇《因為初戀是第一次》寫實演出青澀又生疏的初戀，主演振永、志洙12日接受海外媒體訪問時，對於劇情深感共鳴，振永大方分享自己曾與劇中角色「道賢」遇到相同狀況，與好友愛上同個女生，令他印象深刻。

▲《因為初戀是第一次》結合志洙、振永、DIA鄭彩娟、姜泰伍、崔莉 。（圖／netflix提供）



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劇名為《因為初戀是第一次》，被問到如果能時光倒流回到初戀，會想要做什麼改變？振永老實分享：「也許會檢討一下，當初分手的原因是什麼，不要發生同樣的錯誤。」志洙則是直白表示：「我沒什麼想法，從來沒想過這個問題，就像振永哥講的，失敗值得學習，但我也沒想過要去改變它。」

▼▲振永現實生活中，真的有跟朋友愛上同個女生的經驗。（圖／netflix提供）



談到初戀腦海裡會浮現出什麼？志洙官腔笑喊：「當然是『因為初戀是第一次』。」振永則是想起過去的回憶，他大方談到初戀，他透露過去學生時期，「我曾經和朋友喜歡上同一個女生，就像劇中的道賢，但我沒有讓步，我告白了。」

▲志洙首次獨挑大樑主演戲劇。（圖／netflix提供）



振永睽違許久沒訪台，他也透過訪問機會向台灣粉絲問好：「我一直都很想去找粉絲，雖然身在遙遠的韓國，但希望有一天能見到粉絲，也謝謝大家等我。」志洙也積極表示：「希望大家支持這部戲劇，如果戲劇夯了，也許我會有機會到海外見見大家。」《因為初戀是第一次》分為兩季，上、下半部分別是青春的開始以及成長，4月18日在netflix上架播岀。