《惡作劇》插曲原唱是纖瘦正妹！皈依14年「因他逝世受打擊」

▲方雅賢皈依14年 。（圖／寶吉祥集團）

記者盧薇淩／台北報導

《惡作劇之吻》插曲《遇到》原唱方雅賢隔14年終於現身開唱，在音樂餐廳演唱累績超過上萬場，方雅賢被粉絲封號爵士女伶，以往只聽歌聲卻從未露面，她將於5月22日、23日舉行「方雅賢歌之饗宴音樂會」，而提到首次舉行個唱，皈依14年的方雅賢說，「很感謝仁波切的鼓勵，多年前因為堂弟的突然去世，受身心打擊的嬸嬸委託參加法會認識仁波切，得到許多人生的啟示。」但也受啟發圓夢開唱。

四歲即喜歡歌唱，方雅賢從小參加各種歌唱比賽，有冠軍獵人封號，而演唱生涯，15年來演出上萬場，一週只休一天，每天演唱近6小時，「感受著酸甜苦樂，因為歌唱是我的唯一，成為生活中的原動力，因此不曾覺得累，曾受邀在婚禮演唱英文歌，受到讚賞，讓我受寵若驚，也曾有熱情粉絲想學歌唱要當我的學生，還有男粉絲多年來每場必到，坐第一排的示愛，當然也遇到熱情歌迷上台要求合唱等等。」

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▲方雅賢將舉行音樂會 。（圖／寶吉祥集團 ）



提到首次舉行個唱，皈依14年的方雅賢說，很感謝仁波切的鼓勵，多年前因為堂弟突然去世，受身心打擊的嬸嬸委託參加法會認識仁波切，得到許多人生的啟示，「多年來我一直默默的演唱著，粉絲們的持續關心，讓我很感動，而在仁波切的鼓勵下，心中有所領悟：為何不唱歌給更多人聽呢，因此終於圓夢開唱！」首度舉行大型演唱會，連開兩場，方雅賢笑說好友都笑稱我是大膽王，我個性就是好強，決定了就全力以赴。