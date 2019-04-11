詹子晴爸吹噓有莊園　一通電話揭騙局「他不是老闆」

記者許逸群／台北報導

單親家庭出身的詹子晴（丫頭）說，爸媽在她7歲時離婚，記憶中爸媽吵架都是為了弟弟，「我覺得弟弟是惡魔，小時候生活像小公主，但弟弟出生後，就沒人愛過我。」她坦言曾恨過弟弟，但國中後開始釋懷，「有時候我想念爸爸，我是有回憶的，但弟弟沒有任何爸爸的記憶」。

▲詹子晴分享生長於單親家庭的生活。（圖／中天提供）

詹子晴日前上中天《麻辣天后傳》透露，爸媽離婚後，媽媽為避免爸爸搶走小孩，曾遠赴日本、韓國親戚家寄住，她直到20歲才再度與爸爸重逢，但已經對爸爸毫無感情，「他完全沒有變，連衣服都是我小時候看過的衣服，那種感覺很怪，已經十幾年沒見，他還是一模一樣，很像鬼魂。」

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當時詹子晴開始上節目，已經小有名氣，爸爸吹噓有個農場，想照顧他們，「他說如果我不相信，可以叫電視台去拍，我們就真的去他的莊園拍攝，他還幫我過生日。」經過這次拍攝，他相信爸爸有莊園，爸爸還買車送她當生日禮物，「可是後來爸爸都說在忙，要我先付一下車貸，所有貸款都是我在付。」

詹子晴有次忍不住打去莊園找爸爸，「我就說請問老闆在嗎？我是他女兒，對方就很疑惑，我解釋說是上次電視台有去拍攝的，他就說他（爸爸）不是老闆啦！」這時才知，爸爸和莊園同事說，希望讓女兒覺得他過得很好，請大家圓他一個夢，她完全被蒙在鼓裡，還為此大發雷霆，不再和爸爸聯繫。