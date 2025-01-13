陳詩媛IG被挖藏頭詩「沒自願離隊」　告別樂天感性發聲

記者王靖淳／綜合報導

樂天桃猿球團為迎接即將到來的新球季，進行啦啦隊的調整，並正式公布「樂天女孩Rakuten Girls」的新成員名單，表示阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元將離隊。為此，陳詩媛（十元）事後透過社群感性發聲，不過貼文曝光後卻被抓包疑似有藏頭詩，掀起不小討論。

▲陳詩媛（十元）宣布離開樂天女孩。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛宣布將離開樂天女孩的消息，並對過去幾年在球隊的經歷表達感激之情。她特別感謝球團和廣大粉絲對她的支持和愛護，這段經歷對她來說充滿難忘的回憶和學習，「感謝這些年來在樂天女孩的每一段經歷，感謝球團和粉絲們對我的支持與愛護。」

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陳詩媛坦言，離隊決定是在深思熟慮後所做出，考慮球團的未來規劃和現實的多種因素。儘管內心不捨，但她表示理解並尊重球團的決定，希望美好回憶能留在粉絲們的心中。她用樂觀的態度看待，認為每次的結束也是新開始的起點，「離開不一定代表結束，也是一段新的開始。」

▲陳詩媛的道別文被抓包有藏頭詩。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

最後，陳詩媛承諾將帶著與隊友共同創造的回憶繼續前行，並努力成為更好的自己。她對所有支持她的朋友表達感激，並希望未來能以全新的方式，繼續為大家帶來歡笑和感動，「我會帶著和10號隊友們的珍貴回憶繼續往前進，成為更好的自己。謝謝每一位支持我的朋友，你們的鼓勵是我最大的動力。希望在未來的日子裡，能夠以不同的方式繼續帶給大家歡笑與感動。」

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也寫下祝福留言，隊友們都紛紛表達對她的支持和愛。其中，梔梔祝福她「幸福快樂健康」，筠熹則幽默喊話，要陳詩媛「要常來看看我這老人家捏」，禾羽（舊名：張雅涵）簡短而有力地表示「支持妳」，而陳伊則直接表白「我愛妳」。值得一提的是，男友王齊麟發現貼文中的藏頭詩「沒自願離隊」，暗示他對女友離隊背後情感的理解和支持，掀起不小討論。