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何如芸爆遭母以淚施壓！逼去廟宇「換花換肚」求子　心中無奈全說了

記者孟育民／台北報導

情緒勒索往往透過「恐懼」、「義務」與「罪惡感」三招掌控人心。公視《少年願望事務所》邀請以演反派著名的何如芸，其實也是情緒勒索苦主，揭露母親要求「換花換肚」、父親一句「妳太不像話了」等情緒勒索的深層影響。

▲▼何如芸分享被父母情緒勒索。（圖／公視提供）

▲何如芸分享被父母情緒勒索。（圖／公視提供）

何如芸談及婚後多年無法懷孕，母親不僅年年追問，更提議她到廟宇進行「換花換肚」的儀式。儘管何如芸堅決反對，但母親以淚水與哀求施壓，「她哭著說自己剛從大病中恢復，還要求我去。」何如芸坦言，這讓她感到無比壓力，最後妥協前往，然而最終仍是靠試管嬰兒成功受孕。

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▲▼何如芸分享被父母情緒勒索。（圖／公視提供）

▲何如芸小時候不能跟朋友出去玩。（圖／本人提供）

談到父親，何如芸形容自己在「高壓管理」下長大，家中不允許看電視或與同學外出。有一次因翹補習班與同學看電影被父親發現，遭怒斥「妳太不像話了！」這句話在她心中留下深刻傷痕，「我一直努力滿足他的期待，但有些事我真的做不到。」她直言，這樣的經歷讓她憂心是否會無意間將情緒勒索複製到自己的孩子身上。

▲▼何如芸分享被父母情緒勒索。（圖／公視提供）

《少年願望事務所》主持人鄧惠文醫師指出，孩子對父母的關注程度遠超過父母的想像，當父母不開心時，孩子往往會認為自己需要改變。然而，若缺乏充分溝通，親子關係可能陷入混亂的情緒糾結。建議應先釐清彼此誤解，再進行冷靜、就事論事的對話，以化解矛盾。
 

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