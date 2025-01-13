樂天女孩8人畢業「官方名單曝光」！　籃籃、巫苡萱公開全新身份

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿球團以嶄新姿態迎接新球季，正式公布應援啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」最新名單，回應近期外界的傳言。球團感謝阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元在樂天女孩期間的付出與貢獻，未來她們將展開新旅程，不再擔任應援角色。籃籃與巫苡萱將以新身份繼續陪伴樂天桃猿球迷。此外，兩位新成員「彭彭柔柔」與「笑笑」的加入，將為球團注入新活力，值得期待。

▲籃籃和巫苡萱即將以新身份在新球季和粉絲見面。（圖／樂天桃猿提供）

籃籃對於球迷來說已經是樂天桃猿的精神象徵，新球季開始後，籃籃將以全新身份亮相與球迷互動，成為球團首度嘗試的新型態互動亮點，期待籃籃帶來更多活力與凝聚力。籃籃表示，「一直以來對棒球充滿熱情，即使其他工作繁忙也不想放棄對於棒球的喜愛。」

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巫苡萱則將以MC（主持人）身份繼續留在球場與大家見面，展現與以往不同的風貌。至於邁入人生新階段的十元（陳詩媛），球團與她溝通後，基於個人規劃與考量作出的選擇，她將卸下樂天女孩的身份。

根據樂天女孩最新名單，人數目前暫定為27人，但人數規模並不是球團特意限制的要素。球團透露，「目標是透過女孩與球迷一起應援、營造熱鬧的氣氛，也不排除在球季中加入新成員的可能性，並不會刻意以固定的規模進行。」



