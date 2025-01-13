YTR小吳認了謊報體重：我要懺悔！　公開真實數字被吐槽

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber見習網美小吳平時用心經營頻道，私下也會透過社群與粉絲分享日常，不過他今（13）日卻發文表示要懺悔，坦言向朋友謊報體重，並附上一張照片，公開真實的身高體重幽默喊話：「我是豬，要開始飲控了。」貼文曝光後，吸引正反兩派網友留言。

▲小吳發文公開身高體重。（圖／翻攝自Threads／beauty___wu）

透過小吳分享的照片可見到，他的體重為82.3公斤，身高177.8公分。為此他坦承，在最近的幾個月裡，因為沒有抑制自己的飲食欲望，隨心所欲地享受各種美食，這導致體重的明顯增加。小吳還提到，之前有朋友好奇問他體重時，本想回答大約72公斤，如今卻發現自己實際上比這個數字重了整整10公斤。

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▲小吳坦言自己向朋友謊報體重。（圖／翻攝自Threads／beauty___wu）

小吳表示，在發現體重為82公斤時，他感到相當驚訝，同時也開始認真考慮要改變生活習慣。作為對自己不節制飲食的反思，小吳在文末幽默自嘲目前的體型是「豬」，並正式宣布決定開始控制飲食以恢復體態及健康的生活方式。貼文曝光後，立即吸引網友朝聖，同時也紛紛留言表達看法，有人驚訝表示從小吳的臉上看不出來他有82公斤，也有網友吐槽他的身材好胖，不過也有人建議他可以等過年後再來減肥。