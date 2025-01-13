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鬼鬼神隱半年生子！　郭靜嚇到「小妹妹突然當媽了」：她很勇敢

記者吳睿慈／台北報導

歌手郭靜13日出席天主教博愛基金會舉辦的「好好被愛」公益記者會，好友吳映潔（鬼鬼）日前宣布誕下一女，但依舊是「單身」，被問及有關心好友嗎？她表示「我也是她公開那一天我才知道」，稱讚鬼鬼真的很勇敢。

▲▼ 鬼鬼神隱半年生子！　郭靜嚇到「小妹妹突然當媽了」：她很勇敢。（圖／天主教博愛基金會提供）

▲好友鬼鬼神隱半年生子，郭靜給予祝福「她很勇敢」。（圖／天主教博愛基金會提供）

郭靜近來歷經失去寵物之痛，原本已經做好長期抗戰的心理準備，沒想到貓咪狀況急轉直下、走得突然，她感傷：「可能牠體諒我，知道我年末很忙。」談及好友吳映潔（鬼鬼）懷孕生子，她表示並未事前得知，「那陣子我是有想說鬼鬼在忙什麼，因為好一陣子沒看到她，我滿意外的，沒想到她有這樣的人生夢想，可能跟她的星座有關，獅子執行力很強，我覺得她很勇敢，對我來說她還是小妹妹的感覺，突然變媽媽了。」

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▲▼ 鬼鬼神隱半年生子！　郭靜嚇到「小妹妹突然當媽了」：她很勇敢。（圖／天主教博愛基金會提供）

▲郭靜透露自己已經過了凍卵時期。（圖／天主教博愛基金會提供）

鬼鬼過去曾曝光凍卵過程，郭靜目前沒有動過凍卵或生小孩的念頭「我已經過了最健康卵子的時期」，她27歲曾經想生，但時間飛逝，後來覺得人生沒有一定或是必須，強調「我不會做一樣的事情」，目前對於感情狀態「心如止水很多年了，可能都長青苔了。」

▲▼ 鬼鬼神隱半年生子！　郭靜嚇到「小妹妹突然當媽了」：她很勇敢。（圖／天主教博愛基金會提供）

▲郭靜目前對於感情心如止水。（圖／天主教博愛基金會提供）

而她自己與棒棒堂小杰緋聞傳了萬年，但男方日前宣布有圈外女友，這段緋聞無疾而終。聊及小杰參與的節目《來吧！哪裡怕》，她坦言有看過片段，「他們幾個組在一起，就已經很有效果，我覺得他們好像不需要特別來賓。」婉拒上節目錄影合體。

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