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孫儷自爆「女兒站四嬛CP」！　1中肯理由說服網：好像有道理

記者蔡宜芳／綜合報導

電視劇《後宮甄嬛傳》從2011年首播至今，一直都還是觀眾熱議的話題。該劇的幾位主要演員於日前相聚舉辦活動，女主角「甄嬛」孫儷也分享自己女兒小花的追劇感想，更爆料女兒更希望甄嬛和皇上在一起。

▲▼孫儷自爆「女兒站四嬛CP」1中肯理由說服網。（圖／翻攝自微博／turbosun）

▲孫儷日前帶女兒參加《甄嬛傳》活動。（圖／翻攝自微博／turbosun）

孫儷11日出席《甄嬛愛不停》活動時，被問到「小花比較站四嬛戀還是果嬛戀」，她先是坦言有問過女兒，並賣關子要主持人猜猜看。兩位主持人都猜是果郡王，但孫儷卻驚喜爆料：「她站我跟皇上。」且小花還告訴她原因說：「這不是妳進宮的心願嗎？願得一心人，白首不相離。」

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▲▼孫儷自爆「女兒站四嬛CP」1中肯理由說服網。（圖／翻攝自微博）

▲▼孫儷爆料女兒喜歡甄嬛和皇上在一起。（圖／翻攝自微博）

▲▼孫儷自爆「女兒站四嬛CP」1中肯理由說服網。（圖／翻攝自微博）

片段傳開後，許多網友都贊同孫儷女兒的看法說「小花這個想法有道理」、「小花的思路正確」、「看得出來妹妹真的看了很多遍甄嬛傳」；也有觀眾吐槽笑說「長大了就不一樣了哈哈」、「因為她還小，很多苦她不懂多苦」。

此前，孫儷曾透露會帶著女兒一起看《甄嬛傳》，女兒甚至看了很多遍，對劇情瞭若指掌，最喜歡的橋段是「熹妃回宮」和「滴血驗親」，而愛女還因不捨看她受苦，所以每次都會快轉「甘露寺」的段落。孫儷12日也發文透露，《甄嬛愛不停》活動上最開心的就是女兒，「和各宮娘娘拍了照片還要了簽名，為了表達她的激動，小花給我畫了畫送給了我。」

▲▼孫儷自爆「女兒站四嬛CP」1中肯理由說服網。（圖／翻攝自微博／turbosun）

▲孫儷曬女兒送的畫像。（圖／翻攝自微博／turbosun）

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後宮甄嬛傳, 甄嬛傳, 孫儷

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