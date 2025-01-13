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泰版《大叔的愛》超夯CP四度合作！宣布「來台辦見面會」福利曝光

記者黃庠棻／台北報導

泰國藝人Earth與Mix前年曾攜手訪台舉辦見面會，近日他們四度合作出演的泰版《大叔的愛》一推出便獲得好評，首集更在YouTube上線短短3天內，累積超過百萬點擊率。

▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／翻攝自GMMTV IG）

▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／翻攝自GMMTV IG）

夾帶著新劇熱潮，時隔近2年未造訪台灣的Earth與Mix，宣布將於2月23日於Zepp New Taipei舉行「Earth Mix 2nd Fan Meeting in Taipei」。特別的是，這場見面會恰逢Earth的31歲生日，兩位藝人將與粉絲們一同度過這個特別的日子。

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▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／無限娛樂提供）

▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／無限娛樂提供）

曾合演《千星傳說》、《邱比特的遺願》以及《月光海南雞》的Earth與Mix，這次在新作《Ossan’s Love》中再度合作，該劇改編自日本超夯BL劇《大叔的愛》。劇中，Earth飾演泰版「春田創一」Heng，一位樣樣不擅長，但暖心的公司前輩；Mix則飾演暗戀Heng已久，藉由廚藝「上位」成為Heng室友的泰版「牧凌太」Momo。

▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／無限娛樂提供）

▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／無限娛樂提供）

巧的是，現實中的Earth與Mix也正處於同居狀態。由於Earth的房子正在裝修，目前暫住在Mix家中，Mix不僅包吃包住，還大方共享衣櫥給Earth。而他們先前也經常到對方家串門子，或許是戲裡戲外有著相似的情境，兩人深厚的情誼也反映在戲劇表現中。《Ossan’s Love》首播當天即登上泰國社群趨勢第一名，並獲得310K的熱烈討論，好評持續。

「Earth Mix 2nd Fan Meeting in Taipei」見面會將於2月23日星期日下午4點於Zepp New Taipei舉行，並為購票粉絲準備了掌心貼掌心一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，見面會票價分為NT.6,800／5,600／4,600元／3,200，採全場對號入座，並將於1月26日星期日晚間8點05分，於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣。

▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／無限娛樂提供）

▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／無限娛樂提供）

▲Earth、Mix將來台舉辦見面會。（圖／無限娛樂提供）

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Earth, Mix, 大叔的愛

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