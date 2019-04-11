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董事長樂團再添光！　MV入圍「國際電影音樂節」

▲▼董事長樂團,滅火器,美秀集團。（圖／獨一無二娛樂提供）

▲董事長樂團、滅火器、美秀集團為演唱會彩排。（圖／獨一無二娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

董事長樂團專輯《祭》再傳捷報，歌曲《九天玄女》MV入圍Bare Bones國際電影音樂節，日前主辦單位邀約董事長樂團出席影展，只因檔期卡到4月20日TICC台北國際會議中心「SUPER BAND團團轉演唱會」而作罷。

日前董事長樂團、滅火器、美秀集團為了演唱會進行彩排，10多人擠在彩排是好不熱鬧、笑聲不斷，董事長樂團貝斯手大鈞笑說：「董事長樂團成員充足，歡迎借將，價格公道、童叟無欺。」

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2019最硬最殺全新樂團大組合「SUPER BAND」團團轉首次以「團Ｘ團」的概念出發，對生活的彷徨、對生命的疑惑、對未來的期望，用吶喊、用自嘲、用悲憤、用幽默，唱這個時代內心最深層的心聲，團團轉，唱出一個最獨特的搖滾姿態；團團轉 轉出一個專屬於我們的時代！董事長樂團、滅火器、美秀集團三團將在舞台上跨世代合作。

董事長樂團主唱吉董表示：「如果10年是一個世代，我們三團剛好分屬三個世代，都以唱台語為主，華語為輔，向我們上一個世代搖滾前輩伍佰，跟上上個世代羅大佑致敬。」合作演唱的歌曲有伍佰《樹枝孤鳥》與羅大佑《樹枝孤鳥》，近20人一起在舞台上完成演出，非常的熱血，只有進場的觀眾才能感受這樣的現場魅力，大鈞更掛保證表示：「團團轉演唱會內容很精彩。」

值得一提的是，全美獨立音樂獎日前公布入圍名單，臺灣樂團成績斐然，董事長樂團入圍「最佳專輯包裝」、閃靈入圍「最佳金屬專輯」、美秀集團入圍「最佳專輯周邊產品設計」，而血肉果汁機最猛，一共入圍3項，包括：「最佳金屬專輯」、「專輯包裝設計」、「藝人形象設計」，聽聞喜訊後吉董表示「這個獎項很指標，真的很開心。再次謝謝蕭青陽老師。」

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