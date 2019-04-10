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韓媒：黃荷娜的共犯就是朴有天！　分手後「今年初還一起吸毒」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手朴有天的前未婚妻黃荷娜近日因涉嫌吸毒、供毒遭警逮補，她日前在偵訊過程供出一名藝人A的姓名，直指是A強迫她吸毒。10日SBS《八點新聞》揭露，黃荷娜向警方供稱的對象就是朴有天，目前警方計劃以嫌疑人身份對朴有天進行立案並調查，在確認物證後將會傳喚他。

▲▼韓媒：黃荷娜指稱的吸毒同夥就是朴有天。（圖／翻攝自SBS）

▲韓媒揭露，黃荷娜向警方供稱的吸毒同夥就是朴有天。（圖／翻攝自SBS）

黃荷娜是知名南韓企業「南陽乳業」的外孫女，她近來捲入勝利事件，被指和夜店毒品有關聯。黃荷娜在偵訊過程供出一名藝人，直指是對方強迫她吸毒，不少人影射A可能是朴有天。對此，朴有天10日下午6點大動作召開記者會，哀痛表示：「我想要展開演藝生活，好不容易熬過痛苦的時期，這樣的我，不可能會去服用毒品！」

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▲▼快訊／朴有天患憂鬱症！崩潰「我沒有吸毒」：靠安眠藥入眠。（圖／CFP）

▲朴有天大動作開記者，宣稱自己並未吸毒。（圖／CFP）

不過2小時後，SBS《八點新聞》就揭露，黃荷娜所供出的對象就是朴有天。她向警方供稱：「2015年吸食過冰毒，後來戒掉了。不過在朴有天的勸誘下重新開始吸毒，今年初也曾與朴有天一起吸毒。」警方預計將在解析通話記錄，以及黃荷娜供述的吸毒場所周圍的監視器畫面後，將會傳喚朴有天調查。

▲▼韓媒再爆！藝人A與黃荷娜同夥　跟著染毒「姓名拼音曝光」。（圖／翻攝自SBS、MBC）

▲黃荷娜向警方供稱被一名藝人誘勸吸毒。（圖／翻攝自SBS、MBC）

朴有天與黃荷娜一度論及婚姻，但兩人在去年初分開，朴有天透露，分手後曾遭到女方威脅，「但她在我最艱辛的時候，2017年那段時間，成為我堅強的靠山，一直在我身邊陪著，我對她有責任也感到抱歉，正因如此，我們兩個分開後，她還是偶爾會聯絡我，或者來家裡找我，有心事我會傾聽，每次我都會道歉，安撫她。」

▲▼快訊／朴有天患憂鬱症！崩潰「我沒有吸毒」：靠安眠藥入眠。（圖／CFP）

▲朴有天大動作開記者，宣稱自己並未吸毒。（圖／CFP）

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