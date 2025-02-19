《孤獨的美食家》松重豐確定要來台灣了！　點菜「最想吃這些美食」

記者蔡琛儀／台北報導

熱播13年的國民美食神劇《孤獨的美食家》，這回推出集大成輝煌之作《電影版孤獨的美食家》，即將在3月14日於台灣獻映，讓電影公司與日方耗時多月密切接洽之後，終於確定一手包辦全片導演、編劇、主演多職的松重豐，確定將在3月7日至9日進行三天兩夜的訪台行程。

▲松重豐確定將在3月7日至9日進行三天兩夜的訪台行程。（圖／采昌國際多媒體提供）

屆時他除了參加記者會與媒體分享拍攝趣事，更將參與多場首映見面會，與粉絲近距離互動，以答謝忠實粉絲們長年對本作的支持。這是他在2023年訪台拍攝《孤獨的美食家》除夕特別篇後，第六度造訪台灣，他也期盼這次來台灣，可以吃到小籠包、酸菜白肉鍋、火鍋、麵線等好料，並直呼：「真是有太多想吃的了！」

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這部由松重豐自編、自導、自演，並一舉登上日本新片票房冠軍的《電影版孤獨的美食家》，劇情描述從事進口雜貨銷售的井之頭五郎（松重豐飾演），是個喜歡在工作之餘到處品嚐美饌的老饕，這回他接到前女友的女兒千秋（杏飾演）的委託，前往法國拜訪千秋的祖父一郎（鹽見三省飾演），並要幫助一郎找出童年時曾喝過的湯頭食譜，卻意外捲入到一場更大的風暴當中。