ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

SEVENTEEN、GOT7成員擔綱發起人　特邀導師林依晨驚喜出場

記者葉文正／台北報導

2025年受矚目的國際級男團選秀節目《創造營亞洲第二季》獨家登陸台灣電視螢幕，於2月22日（週六）晚間10點TVBS 42台首播！這次集結來自大陸、泰國、韓國、日本、馬來西亞、印尼等多國60位頂尖練習生展開激烈競賽，爭奪成團機會，帶來一系列融合多元文化與音樂風格的精彩選秀舞台。

▲《創造營亞洲第二季》導師合照(左起)袁婭維、Jeff、BamBam、徐明浩、林依晨、Yaya。（圖／TVBS提供）

▲《創造營亞洲第二季》導師袁婭維。（圖／TVBS提供）

本季導師陣容堅強，由兩位發起人領軍，分別為全球知名男團SEVENTEEN成員徐明浩（THE 8），以及GOT7成員BamBam強勢登場。此外，導師團隊包括泰國全方位藝人Jeff Satur，以其靈魂嗓音與迷人舞台魅力深受喜愛；靈魂歌姬袁婭維，憑藉震撼人心的現場演唱成為華語樂壇的標誌性人物；泰國人氣女演員YAYA，橫跨戲劇與音樂領域，多次榮獲重量級影視獎項，穩坐泰國十大最具影響力明星之一。

▲《創造營亞洲第二季》導師合照(左起)袁婭維、Jeff、BamBam、徐明浩、林依晨、Yaya。（圖／TVBS提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《創造營亞洲第二季》導師合照(左起)袁婭維、Jeff、BamBam、徐明浩、林依晨、Yaya。（圖／TVBS提供）

本季也請金鐘視后林依晨擔任特邀導師，她幽默表示：「我同時，也是曾經的F班袁湘琴，今天很高興來到這裡，期待看到非常多位在A班的江直樹們！」此話一出，全場歡呼聲連連，讓氣氛瞬間更加熱烈。

▲《創造營亞洲第二季》導師合照(左起)袁婭維、Jeff、BamBam、徐明浩、林依晨、Yaya。（圖／TVBS提供）

▲《創造營亞洲第二季》導師Yaya來自泰國。（圖／TVBS提供）

本季學員們將經過層層挑戰與嚴格訓練，角逐最終7人席位，組成全新限定男團。節目不僅展現學員們的才華與熱血，更融合多元文化與音樂風格，開創亞洲娛樂新時代！第一集即話題不斷，導師們不僅各自以精彩的首秀登場，學員們的表現更是讓導師們驚喜連連，初舞台第一組演出就讓徐明浩讚嘆：「第一個舞台，超出了我的想像！」袁婭維則感動表示：「這是我第一次到海外擔任導師，看到專業演出，這次真的沒有白來。」

此外，這次的評分制度全面升級，學員將根據唱歌、舞蹈與表演三大領域進行評分，使每位導師能夠發揮專業優勢，為學員提供最精準的建議，也讓評選過程更加公平。一起見證學員們從初舞台到成團的蛻變歷程，感受最真摯的青春與熱情。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【還在用報紙包菜？】廚房紙巾＋密封袋放了一周菜葉還是翠綠色

推薦閱讀

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！　最後曬自拍照發文：Bye

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！　最後曬自拍照發文：Bye

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！　最後曬自拍照發文：Bye

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林依晨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《孤獨的美食家》松重豐確定要來台灣了！　點菜「最想吃這些美食」
  2. SEVENTEEN、GOT7成員擔綱發起人　特邀導師林依晨驚喜出場
  3. 陽帆26歲愛女「床照」曝光美成這樣！　爆紅狂被邀合作
  4. 尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股
  5. 金曲女星看不下去「嘻哈辱女文化」竟慘遭出征　不忍反擊了！
  6. 張震母親過世！張翰前一天忍痛出席記者會　經紀人心疼：辛苦他了
  7. 泱泱越南曬細肩辣照轉身「解放大片裸背」！　網暈：這麼辣可以嗎
  8. 瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術
  9. 麋先生高雄巨蛋開唱倒數　搶先曝驚喜「日常生活全曝光」
  10. 修杰楷訂房無故被取消　「會員帳號永久停用」氣炸：非常不負責

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366