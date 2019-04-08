風格大變…遭爆患精神病　陳志朋鬆口「真正鬥爭對象」

記者傅家妤／綜合報導

「小虎隊」出身的藝人陳志朋近年重返樂壇，無論造型或行事風格都越來越大膽，尤其是在造型上，幾乎每次亮相都在突破自己，非常多變。近日網路上瘋傳他的性格、造型大變，是因為患上精神疾病所致，對此陳志朋8日也在微博上做出正面回應，否認了患上精神疾病，強調自己目前只是在與「肚腩」抗爭。

▲陳志朋重返樂壇後風格越來越大膽。（圖／翻攝自微博／陳志朋）

陳志朋過去是小虎隊的「小帥虎」，清秀、帥氣五官，加上斯文書生氣質，擄獲大票少女的心，是許多人心目中的鄰家哥哥，不過近年來他再度重返樂壇後，形象有了180度大轉變，作風打扮越來越前衛，不僅嘗試過把頭髮染紅，穿上黑色透視裝，大方露兩點，也也曾以極短小熱褲，搭配長版鮮黃色長版羽絨衣，無論是私底下或是每次亮相的造型，都能引起熱議。

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▲陳志朋曾嘗試許多不同的造型。（圖／翻攝自微博）

近來有網友質疑，他會有如此巨大的轉變，是因為患上了憂鬱症，甚至還有人猜測他患上了精神疾病，對此陳志朋隨即在微博上否認，稱兩種說法都是「瞎說、胡扯」。因日前他現身上海時裝周，親自登台走秀，在其中一套穿搭中，大打赤膊、露出肚子肥肉，肉感身材隨即變成網友討論焦點。

▲陳志朋上空「鬆垮肥肉」崩壞現形網看傻。（圖／翻攝自微博／陳志朋）

因此在發文中，陳志朋也強調腰間的肚腩是他唯一需要鬥爭的地方：「肚腩，這個真的有一點點大，俺（我）一直在和它做鬥爭。」不少網友看了以後，也紛紛在底下留言鼓勵：「支持你做自己」、「滿好的，自己過得開心就好，不需要去理會別人的指指點點。」

▲陳志朋發文。（圖／翻攝自微博／陳志朋）