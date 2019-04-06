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「今晚一口喝掉秀智、IU」　大叔逛酒廠意淫超自嗨　網批感覺不舒胡

文／羅小編

每次三五好友聚在一起大快朵頤、吃熱炒的同時，總是不忘小酌幾杯，尤其是仲夏夜再來罐透心涼的啤酒，更是讓人身心舒暢，而這之間總不免令人好奇，到底啤酒是經過多少道複雜程序釀造而成的？

▲▼釀酒槽被冠上女藝人藝名（圖／翻攝自網友臉書）
▲釀酒槽被貼上女藝人藝名：IU、秀智（圖／翻攝自網友臉書）

南韓金姓網友表示，不久前他無意間在臉書上看到50多歲的男性好友參訪忠清北道曾坪郡的一間觀光釀酒廠，該好友拿相機拍下釀酒槽，興致勃勃將照片上傳臉書，只見釀酒槽上寫著女藝人的藝名，他像是帶著炫耀般，在文中寫道「我今天喝了IU和秀智」，IU和秀智是知名的演員、歌手，擁有南韓國民女神的地位，金姓網友對於臉友寫下這樣令人臉紅心跳、徬徨無助的句子感到十分疑惑，當她向臉友問起，沒想到50多歲的男性好友絲毫不介意，大喇喇回答：「那是釀酒槽啊，等它發酵熟成，我要全部喝掉！

霎時金姓網友全身起雞皮疙瘩，突然覺得那些女藝人像是被男人糟蹋，感到一陣噁心的她，立刻刪除這位臉友......

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▲▼南韓女藝人IU、雪炫（圖／翻攝自維基百科）
▲南韓女藝人IU、雪炫（圖／翻攝自維基百科）

為何金姓網友會這麼反感呢？原因是臉友拍下的照片中，每個釀酒槽上都被寫上知名女團、女藝人的名字（或藝名），例如IU、秀智、雪炫、宣美，這些釀酒槽本該以產品性質、屬性做為編號或命名，如今卻為了滿足男性員工、或是長官們的奇怪意淫，竟然未經同意就隨意賦予釀酒槽女藝人姓名，而這些女藝人都不是該酒廠品牌請來的代言人，業者也並未支付任何代言費用！

該觀光酒廠被爆料是成立於2010年的南韓國內手釀啤酒Platinum Craft Brewing，其中照片裡的曾坪郡工廠，於2017年啟用。

▲▼南韓酒廠釀酒槽引爭議（圖／翻攝自플래티넘 Platinum Craft Brewing Co.粉專）
▲南韓酒廠釀酒槽引爭議（圖／翻攝自플래티넘 Platinum Craft Brewing Co.粉專）

根據韓媒《韓民族新聞》（한겨레신문），照片釀酒槽引起爭議後，業者急忙跳出來緩頰，表示自家酒廠的釀酒槽原先是以數字1、2等來編號，但從去年起便決定為4座釀酒槽命名，其中「雪炫」裡裝的是愛爾蘭啤酒，而「秀智」裝的則是比利時白啤酒。

業者更澄清，這只是酒廠員工私底下對於女藝人的愛慕之意，為了好玩、上班輕鬆才會如此，公司絕不允許員工針對女藝人姓名開黃腔，對於男網友在自己的個人臉書上開這種帶著性暗示的玩笑，業者更解釋這只是一種酒客間盛行的文化，像是在美國就能隨處見到釀酒廠將酒槽命名為Jesica、甚至在釀酒槽掛上女藝人的照片。

▲▼釀酒槽被冠上女藝人藝名（圖／翻攝自網友臉書）
▲釀酒槽被冠上女藝人藝名：宣美、雪炫（圖／翻攝自網友臉書）

「因為肖像權問題，我們才不敢掛女藝人的照片！」、「只是單純粉絲們的小小樂趣，引起大眾不快，我們下次會更謹慎。」

►「真露燒酒」創始人是教師　被禁教母語改釀酒　百年酒釀韓國獨立史
▲▼南韓酒廠釀酒槽引爭議（圖／翻攝自플래티넘 Platinum Craft Brewing Co.粉專）
（圖／翻攝自플래티넘 Platinum Craft Brewing Co.粉專）

該品牌還上傳釀酒槽照片，在官方粉絲專頁寫道：「為了要讓員工們能更熱愛、更認真工作，我們把喜歡的女藝人名字貼在釀酒槽上。」

而對此南韓網友更是群情激憤，表示「IU、秀智根本不是他們家的代言人啊」、「這樣開玩笑，根本是叫女藝人去死吧」、「我已經能想到酒廠裡男員工和顧客們的淫笑聲了，為什麼沒人出面阻止」、「我認為把酒比喻成女人，根本是性騷擾」、「大部分的啤酒、燒酒海報或廣告都是形象清新亮麗的女藝人代言，社會上對此本來就有爭議，如今酒廠竟然大喇喇拿女團的藝名做為酒槽名......」

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假設一名頂著啤酒肚的中年大伯拿起玻璃酒杯，邊喝酒邊說道「我今天喝了子瑜喔～」，酸酸們怎麼看呢？

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延伸影音

via 한겨레신문

 

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

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關鍵字

南韓, 韓國, 啤酒, IU, 秀智, 雪炫, 性騷擾, 黃腔, Platinum Craft Brewing, 釀酒廠, 觀光

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