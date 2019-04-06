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BL《圈套》掰彎預告來了！少主調情刑警解扣子：最後一顆了

記者林奕如／台北報導

台BL劇《HIStory》系列打出品牌，目前第3季即將上檔，《圈套》描述黑道少主（吳承洋 飾）以及熱血刑警（徐鈞浩 飾）的浪漫故事，預告一曝光引起騷動，尤其吳承洋霸氣將對方壁咚脫衣，甚至狂撩：「最後一顆了。」不少網友期待直呼：「在家狂尖叫。」

▲BL劇《圈套》預告徐鈞浩、吳承洋。（圖／LINE TV提供）

吳承洋、徐鈞浩分別飾演黑道少主、熱血刑警。（圖／LINE TV提供）

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該劇講述因為一樁懸案，熱血刑警徐鈞浩抓緊線索，積極接近黑道少主（吳承洋 飾），希望能夠找到真相，他一直鍥而不捨追擊，還被朋友笑虧：「不認識你的人還以為你暗戀唐毅（劇中名）。」雖然兩人生活是兩條平行線，他嘴上說絕對不可能，但愛神的箭已經悄悄的射向兩人，一步步掉落愛情的圈套。

▲BL劇《圈套》預告徐鈞浩、吳承洋。（圖／LINE TV提供）

▲BL劇《圈套》預告徐鈞浩、吳承洋。（圖／LINE TV提供）

▲吳承洋壁咚徐鈞浩。（圖／LINE TV提供）

相愛相殺的兩人，上演一場甜蜜愛情故事，大眼徐鈞浩萌樣十足，一場被壁咚的曖昧戲，不知所措的樣子瞬間圈粉，到底兩人如何發展，預告也賣足關子，讓網友們討論度爆棚。

▲▼ 吳承洋(左)與徐鈞浩飾演一對CP 。（圖／LINE TV提供）

▲吳承洋和徐鈞浩默契合作情侶 。（圖／LINE TV提供）

該劇李青蓉執導，林珮瑜、邵慧婷編劇，主角徐鈞浩之前在《天黑請閉眼》和曹晏豪湊對男男CP，這次又被「掰彎」，他特別感謝對手演員吳承洋，「在拍戲時他給我滿多力量的，我會抱他，他也會抱我，抱抱可能就高達2000次。只要是情感上需要，都一定會給彼此幫助。」

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關鍵字

徐鈞浩, 吳承洋, 圈套, 李青蓉, 林珮瑜, 邵慧婷, BL, HIStory, HIStory3

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