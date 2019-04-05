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周杰倫：仔細看！　發現昆凌臉頰「隱藏特徵」網驚：真的欸

記者潘慧中／綜合報導

昆凌擁有三國血統，媽媽是台韓混血，爸爸派翠克昆禮文（Patrick Quinlivan）是澳洲人，常分享生活點滴的她4日曬出童年照，超萌模樣融化一票網友，連老公周杰倫都忍不住放大看，結果被意外發現臉部一處超特別特徵。

▲▼周杰倫發現昆凌臉頰「隱藏特徵」。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲平常很少見到昆凌臉頰上的隱藏特徵。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

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照片中，可以看到小昆凌頂著齊眉瀏海的長髮，身穿細肩帶背心和卡其色長褲，緊緊牽著爸爸的手，父女倆露出燦笑在森林裡合照，五官和現在幾乎沒有差異，多了幾分稚氣，難怪粉絲看了都直誇：「從小可愛到大啊！」

▲▼周杰倫發現昆凌臉頰「隱藏特徵」。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲昆凌小時候和爸爸的合照。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

有趣的是，周杰倫3小時後也浮出水面留言了：「妳臉上有個愛心耶！仔細看！」不少網友這才發現昆凌臉頰的隱藏特徵，粉絲紛紛笑說：「哥太浪漫了」、「你用了幾倍鏡」、「小公舉（主）好眼力！」

▲▼周杰倫發現昆凌臉頰「隱藏特徵」。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲▼周杰倫和網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

▲▼周杰倫發現昆凌臉頰「隱藏特徵」。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

昆凌近來受訪時談及家庭觀，被問及老公、小孩在她心中的排名時，有別於一般當媽的答案，她爽快地稱老公排名比兒女前面：「我們一向把另一半放第一，他（指周杰倫）就曾經這樣跟我說，是為了給孩子樹立一個很好的榜樣。」

▲昆凌和周杰倫結婚多年依然非常恩愛。（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan）

隨後，昆凌轉述過去資深演員王學圻的話，稱如果作為父母一開始太專注在小孩身上，多年後小孩長大，有了自己的生活，夫妻關係又因早年太專注於小孩，而變得不再密切，這並不是件好事，所以對方勸她：「我覺得要先弄好夫妻關係，再一起照顧小孩。」

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

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關鍵字

昆凌, 周杰倫, 小周周, ROMEO

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